  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Genç İHH gönüllüleri için başsağlığı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Genç İHH gönüllüleri için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'dan Bursa'da düzenlenecek Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamlarını yitiren Genç İHH gönüllülerine Allah'tan rahmet diledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 09:06:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Genç İHH gönüllüleri için başsağlığı mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'da, iyilik yolunda geçirdikleri elim trafik kazası sonucu vefat eden Kaan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Tarık Kesekçi ve Yusuf Taha Göktaş kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemiller diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir
Gündem

ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir

Çin, beşinci nesil J-31 savaş uçağının küresel pazarda ABD yapımı F-35 ile rekabet edebileceğini iddia etti. Öte yandan F-35'e düşük maliyet..
Okul idaresi tarafından belirlendiği iddia edildi! AÖF sınavı öncesi emanetçilerden resmen 'soygun'!
Gündem

Okul idaresi tarafından belirlendiği iddia edildi! AÖF sınavı öncesi emanetçilerden resmen 'soygun'!

AÖF sınavlarına akın eden binlerce öğrenci, şoke eden bir fırsatçılıkla karşılaştı. Okula gittiklerinde sınava girmeden önce, okul kantini ..
Bakan Koca'dan, gurbetteki Türkleri tahkir eden Akşener'e tepki!
Siyaset

Bakan Koca'dan, gurbetteki Türkleri tahkir eden Akşener'e tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt dışında yaşayan 5 milyon Türk vatandaşı için, DSÖ'ye sunduğu, "..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay