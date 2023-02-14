Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AFAD yardımı açıklamsı: 1 kuruşu dahi...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'deki açıklamasında, göç dalgası konusunda herhangi bir sorun olmadığını ve sınırların güvenliğinin sağlandığını bildirdi. AFAD'a yapılan yardımların amaçları dışında kullanılmamasına dikkat edileceğini belirten Oktay, uçakların deprem bölgesindeki sorti sayısının 4 binin üzerinde olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) açıklamalarda bulundu. Oktay, “Göç dalgası ile alakalı sorun yoktur. 130 bini aşkın jandarma ve polis personeli sahada ek olarak sayısız asker güvenliği sağlıyor. Sınırlarımız kontrol altındadır” dedi.
250 market kurulacak
Fuat Oktay ayrıca deprem bölgelerinde ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacağını bunların 100'ünün çadırlarda, 150'sinin okullarda kurulacağını da söyledi.
AFAD'a gönderilen yardımlar
AFAD'a yapılan yardımlarla ilgili ise Oktay, amaçları dışında 1 kuruşunun dahi kullanılmasına asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi. Oktay, deprem bölgesinde uçaklarımızın yaptığı sortilerin 4 bini aşmış durumda olduğunu da aktardı.