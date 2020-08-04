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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:28:14 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Oktay, Pütürge'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.‬ Deprem sonrası ilgili kurumlarımız bölgede çalışmalarını titizlikle yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

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