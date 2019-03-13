Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'ye giderek vefat eden eski KKTC Başbakanı İrsen Küçük’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.13 Mart 2019 Çarşamba 17:01
Eski Başbakan İrsen Küçük’ün cenaze törenine katılan Oktay, daha sonra ailenin evine geçti.
Oktay, burada Küçük’ün eşi Gülin Küçük ve kızı Gözde Küçük tarafından karşılandı.
Aileye başsağlığı dileyen Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye dileklerini iletti.
Taziyede, İrsen Küçük için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
YORUM YAZ