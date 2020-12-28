Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ülkemizi yıkıma ve talana mahkum ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Ülkemizi yıkıma ve talana mahkum ettiler"

Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir.

Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.

Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz.

İmtiyazlarını kaybedenler bizi sürekli eleştirse de, bu topraklara ait ne varsa Türkiye'nin bir zenginliği olarak hepsini kucaklıyoruz

Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür.