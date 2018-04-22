Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses ikizi muhtar adayı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan ses benzerliği ile dikkat çeken Serkan Aybar, ziyaret için geldiği Kahramanmaraş'ta 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını söyledi.



Kahramanmaraş'ta gittiği iş yerlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Aybar, Malatya'nın Seyran Mahallesi muhtar adayı oldu.



Aybar, “Dünya lideri reisin, bir numaraları sevdalısı ve onun aşığıyım. Rabbimden Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarımızın da onu görebilecek kadar uzun yaşamasını diliyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan asrın lideridir. Onun gibi bir lideri bizler tanımadık ve bizler geçmişimize de sorduğumuz zaman onlar da tanımamış, görmemişler. Bu bir sevda işi. Hani reis diyor ya, ‘Bizimki sevda' derken aynı sevdadan bizler de pay aldık. Reisi ilk 2003 yılında meydanlarda sadece bir kelimesi defalarda dilime takıldı. Kardeşlerim demesi var ya, o bizden bir olduğunu adeta bize olan bağlılığını, sevgisini ve kendi çocuklarından feragat ederek, kendi ömründen, yaşantısından, hayatından çalarak milletine açık olan bir insanın bu ifadesi kendisine bizleri aşık etti. Ben şahsen bir gün olur da reisle karşılaşırız, o da bana ‘Gel bakayım Serkan kardeşim' derse doyasıya sarılırız. Malatya'da İşçi Bulma Kurumunda çalışıyorum. Ayrıca Seyran Mahallesi muhtar adayıyım” dedi.





