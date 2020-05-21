Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracında dikkat çeken görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca, koruma ve şoförün makam aracında maske takarak koronavirüs tedbirlerine riayet ettiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.
Başakşehir'deki hastaneden çıkan Erdoğan'ın makam aracında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca, koruma ve şoförün makam aracında maske takarak koronavirüs tedbirlerine riayet ettiği görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.