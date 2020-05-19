Ilısu Barajı açılışında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene video konferans yöntemiyle iştirak ediyor.

Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ilısu Barajı'nı elektrik üretimine başlatmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Artık su akıyor Türk yapıyor. 48 yılda yapılan barajın 2 katı son 18 yılda yapıldı. Sudan en fazla verimi almak için pek çok projeyi hayata geçirdik geçirmeye devam ediyoruz. Sulama alanından 66 milyon dekardan 85 milyon dekara çıkarılmasını hedefliyoruz. Dicle Nehri üzerinde kurulan Ilısu ikinci büyük barajımızdır. 1. tribün ile 700 milyon kilovat saat enerji üretimi yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin ardından sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Ilısu Barajı'nın ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Veysel Eroğlu başta olmak üzere yüklenici firmalara, mühendisinden işçisine herkesi kutluyorum. 2008 yılından beri pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde milletimize kazandırdık. Yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin bu barajın ihtişamı karşısında ezildiğine inanıyorum.

-Türkiye için Güneydoğu Anadolu için bugün bayram günü. Başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalifler buranın yapımı karşısında merak ediyorum ne diyecekler. Bölgenin çiftçisi toprakları için her şey burada. Karşımızda 18 yıldır tavizsiz uyguladığımız laf değil eser ürettiğimizin somut bir eser duruyor. Verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eser.

-Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecek.

Yıllık 2,8 milyar lira katkı sağlayacak

-Toplam yıllık 4.1 milyar kilovat saat olan hidroelektrik santralinin 200 megavat gücündeki 1. ünitesini hizmete alıyoruz. Yıl sonuna kadar tam kapasite hizmete geçireceğiz. Toplamda 18 milyar lirayı buldu. Barajın yapımında Hasankeyf başta olmak üzere kültürel varlıklar özenle korundu. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısı 2.8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Temelden yüksekliği 135 metre toplam su depolama hacmi 10.6 milyar metreküp GAP projemizin en önemli unsurlarından biri. Ülkemizin en büyük 4. ve dolgu hacmi bakımından ikinci barajı. Beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde Ilısu dünyada 1 numara.

-Cizre Barajı'nı geride bırakarak 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz. Çiftçilere ne yaptınız bütün bu arazileri sulamak suretiyle çiftçinin gönlüne su serpmiştir. Ne yaptığımızı anladın mı bay Kemal?

-Terör örgütleri bu sudan da nasibini almazlar diye düşünüyorum. Onların barajları kullanma emelleri farklıydı.

'Bunların hangisi israf?'

-Milletimiz her seçimde artan destekle bize doğru istikamette yürüdüğümüzü gösterdi. Bizden önceki 79 yılda yapılanların tamamının kimi alanlarda 5 ve 10 katı daha fazla hizmet üretmeyi başardık.

-Türkiye 2002 yılında 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik. Ana muhalefet konuşuyor israftan bahsediyor bunların hangisi israf?

-Benim çiftçi kardeşim bu inşa ettiğimiz barajları görüyor. Önümüzdeki dönemde de pey der pey göreceksin Kemal Bey. 17 baraj açılışı daha yapacağız. Belki 1 ay arayla belki daha kısa süratle bunların açılışını yapacağız.

-Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük potansiyel bırakmadan, çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız.

-Türkiye 2002 yılında 84 içme suyu tesisine sahipti biz buna 247 tesis daha ekledik. Türkiye 18 yılda 18 milyon dekar araziyi daha sulamaya açarak üretimimizi katlandırdı. Bitenlerin yanı sıra inşası süren tamamlanmak üzere bir çok yatırımımız bulunuyor. Sadece 2020 yılında 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz. Bunların ülkemize katkısı zirai gelirde 14 milyar, enerjide 28.5 megavat kurulu güç taşkın korumada 4.5 milyon dekar, içme suyunda 4.5 milyon metreküp, toplulaştırmada 4.2 milyon hektardır.

- Perşembe günü inşallah Başakşehir'deki Çam ve Sakura şehir hastanesini açacağız. 2500 yataklı bu hastanemiz çok önemli bir çekim alanı oluşturacak. Yeşilköy'de acil bir hastane ki Pr. Dr. Murat Dilmener hastanesi olacaktır.

-Aynı gün Hadımköy'de Dr. İsmail Niyazi kurtulmuş bu hastanesinin geçmişi Sultan Abdulhamit'in askerleri için yaptırdığı bir hastneydi. Restorasyonunu yaptık Dr Niyazi Kurtulmuş adıyla açılışını yapacağız. Sancaktepe'de de Feriha Öz acil durum hastanesinin açılışını yapacağız 1000 yataklı. Özellikle bu hastaneler uluslararası bir alanda bir sağlık merkezi haline getirdiğimiz Türkiye'mizin Sancaktepe, eskiden orda askeri havaalanı vardı, orada havaalnından inecek hastaneye geçecek. Ulaşım noktasında en ufak sıkıntı yaşamadan uluslararası camiaya hizmet sunacağız.

Konuşmanın ardından barajda ilk kez elektrik üretimi başladı.