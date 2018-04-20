Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere: Hırsı olanlar trenden insin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldiği milletvekillerine erken seçim kararı almalarının gerekçesini anlattı. Dünyada çok önemli gelişmeler yaşandığını, bu kritik süreçte işi daha fazla uzatmadan yeni sisteme geçilmesinin elzem hâle geldiğini belirten Erdoğan “Sayın Bahçeli ile de mutabık kalarak, 24 Haziran’ı belirledik. Artık seçimden sonra yeni sisteme geçip önümüze bakmalıyız” dedi.

BENLİK HEVESİNE KAPILMAYIN

AK Parti’nin bir dava partisi olduğunu ve kimsenin kendini partinin üzerinde görmemesi gerektiğini ifade eden Erdoğan’ın verdiği mesajlar şöyle:

MÜHÜR UYARISI

Kamuoyunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde başka partiye oy verilebilir algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu çok tehlikelidir. Buna izin vermemeliyiz. Seçmeni mühür konusunda uyarın. Özellikle Kürt seçmenlerimiz üzerindeki kara propagandaya karşı dikkatli olalım. Çünkü, bölgede ittifaka verilen oylar MHP’ye gidecek diye propaganda yapılacak. İttifak yapıyoruz diye Kürt seçmenin bizden uzaklaşmasına göz yummayacağız. Yine; ‘Nasılsa ittifaka veriyoruz diye AK Parti ya da MHP fark etmez’ şeklindeki algıya karşı dikkatli olacağız. Seçmene tek tek mührü nereye nasıl vuracaklarını anlatalım”