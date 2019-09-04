Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'nükleer füze' çıkışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

100 yıl önce bir araya gelen heyet ülkenin ekonomik özgürlüğünü de hayal ediyordu.

Darbeler, cuntalar, koalisyonlar gibi pek çok sebep ekonominin üzerine eğilmemize mani oldu. İç düşmanlar adeta Türkiye'nin sıçramasına engel oluyorlardı.

İkinci büyük çıkış Rahmetli Turgut Özal'ın başbakanlığı ile birlikte yaşanmıştır.

Türkiye üçüncü büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini AK Parti ile yaşamıştır.

Savunma Sanayisinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik. Bugüne kadar ABD ile masada oturuyorduk şimdi Rusya ile oturuyoruz. Belki yarın da Çin ile de masaya oturacağız. Sadece pazar değil ortak üretime girmek suretiyle adım atmamız şart. Bu dostlara ileri sürdüğüm şart, 'ortak üretim yapabilecek miyiz?'.

Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak lafla olmuyor, icraatla oluyor.

Kabul etmiyorum

İtalyanlarla Atak helikopterlerini ortak yapıyoruz. TSK Atak helikopterlerinden gururla bahsediyor. Dün Çekya Başbakanı bendeydi, misafirimdi. Onların meşhur bir Başbakanı vardı geçmişte. O 'Ben barıştan yanayım' diyerek bu yatırımlara engel olmuş. Tabii sayın Başbakan da dedi ki, 'yahu bu ne biçim anlayış' dedi. Adam elinde bombayla saldıracak sen de diyeceksin ki, 'ben barıştan yanayım' deyip bütün savunma sanayini kapatacaksın. Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, ben bunu kabul etmiyorum.

Silahlı İHA'ların bir üst kademesini de İnşallah bir iki ay içerisinde üreteceğiz.

Yanıbaşımızda İsrail'de var

Bize de ne diyorlar 'sakın ha! sen yapma'. Yanıbaşımızda İsrail, var mı? Var. Her şeyiyle, onunla korkutuyor. Biz şu anda çalışmamızı yürütüyoruz. Bir S-400 olayı oldu, kıyameti kopardılar! Niye almayacağız, adı üzerinde savunma sistemi, taarruz değil. Bize savunma sistemini bile almayı engelliyorlar. Aldık ve inşallah Nisan'da tamamen bitiyor.

Trump'a şart koştu: Rusya ile şartlar aynı olacak

Ben sayın Trump'a şunu da söyledim, Sen de bize Patriot ver dedim. 'Doğru mu söylüyorsun' dedi. 'Ama Rusya ile şartlar aynı olacak' dedim. Rusya'dan hangi şartlarla aldıysak senden de alırız. Şimdi 5 gün önceydi telefon görüşmemiz. BM'de tekrar bir araya gelip bu konuları tekrar görüşeceğiz.

Alternatifiniz olmadığınız zaman belinizi kırarlar, bu işin lamı cimi yok. Hem mali noktada güçlü olacağız hem de bütün bu altyapıları oluşturacağız.

Şu anda akıllı bombalarımızı biz üretiyoruz

Bush'la konuştum. 'Bize İHA'ları vermiyorsunuz' dedim. Çağırdığı kişiye '48 saat havada kalan araçları vereceksiniz' dedi. Şimdi biz bunları üretiyor muyuz, üretiyoruz. Bize 48 saatliğine falan değil en az 27-28 saat havada kalabileni ürettik. Üremekle kalmadılar ihracata da başladılar. Akıllı bomba. Sayın Obama'dan istiyoruz, terörle mücadele ediyoruz ya. Tendürek, Gabar, Cudi'de bu mücadeleyi verirken ihtiyaç var. F-16'lar bunları kullanacak. Vermediler. 'Kongreye soralım' dedi. Obama'nın ömrü yetmedi. Sayın Trump'a söyledim ondan da bir şey çıkmadı. Bu arada akıllı bombayı biz yaptık. Kendimiz üretiyoruz.

Güçlü ekonomi, güçlü devlet

Çağırdığı kişiye '48 saat havada kalan araçları vereceksiniz' dedi. Şimdi biz bunları üretiyor muyuz, üretiyoruz. Bize 48 saatliğine falan değil en az 27-28 saat havada kalabilenini ürettik. Üremekle kalmadılar ihracata da başladılar. Akıllı bomba. Sayın Obama'dan istiyoruz, terörle mücadele ediyoruz ya. Akıllı bombayı artık kendimiz üretiyoruz, bunlar durup dururken olmadı azmedip kararlı olduk. Güçlü ekonomi, güçlü devlet, bunu yakalayacaksın.

Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek. Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Gezi olaylarının ardından 17-25 Aralık çetesinin yürüttüğü ilk darbe girişimine maruz kaldık. Siyasetten ekonomiye kadar bu ülkeye faydalı yapan kim varsa herkesin kollarına kelepçe takıp, hükümete el koymak olduğunu gördük. Milletimizle tedbirleri hemen alıp, bu hain teşebbüsü akamete uğrattık. 15 Temmuz gibi tarihimizin en büyük ihanetine rağmen bu yöndeki çabaları vazgeçirmedi. Milletimizin kahramanlığını görmezden gelmek için akla hayale sığmayacak teşebbüslere başvuruldu.

Açıkları kapattık

Sistemde 1 yıl önceki kur saldırısına yol açan açıkları kapattık. Turizmde ciddi manada turist akışı var. Cumhuriyet tarihinin en büyük rakamı, 52 milyon turist ülkemize gelecek. Artık hakikaten parasını veren turist geliyor. Bu konuda da şu anda Rusya birinci sırada, Almanya ikinci sırada. Avrupa bunun dışında sıralara girmiş vaziyette. Artık Çin'den de turist akışı başladı.

2020 ile ilgili büyüme oranını yüzde 5 olarak planladık ve bunun üzerinde çalışacağız.

Bundan sonra ülkemize yönelik hamle niyeti taşıyanlar 1 değil, 10 değil, en az 100 kez düşünmek ve ondan sonra adım atmak zorunda kalacaktır.