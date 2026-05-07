Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Tuncer'in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer'e önemli görev

Türk halk müziğinin sevilen ismi Mahmut Tunceri'in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer babasının doğum günü için bir paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Tuncer, paylaşımına, 'Baba, kökleriyle güç veren, gölgesiyle huzur veren bir çınardır. İyi ki doğdun, yeni yaşın kutlu olsun babam' notunu düştü.

Mahmut Tuncer’in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer’in AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevini yürüttüğü öğrenildi. İletişimi Bilimi Akademisyeni olan Prof. Dr. Tuncer'in AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

MEHMET UMUT TUNCER KİMDİR?

Mehmet Umut Tuncer, 1981'de Ankara'da doğdu. Tuncer, 2007 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine 2025 yılında Profesör ünvanını kazanarak devam etti.

Ulusal ve uluslararası 32 akademik yayını bulunan Tuncer, 2020 yılında Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde AK Parti Aydın 5. Sıra Milletvekili adayı oldu.