İyi Partili Arslan, ODTÜ’de bayrak açanlara saldıranlara tepki gösterdi: Terör örgütlerinin kadrolu elemanı İlkay Akkaya'nın ODTÜ'de ne işi var?

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Arslan, “ODTÜ’de yaşananları bazı medya organları öyle bir sunuyor ki; Türk bayrağına sarılan gençler suçlu, saldıran terör örgütü militanları ise mağdur gibi gösteriliyor. Algı oyunlarınız, gerçekleri saptırma metotlarınız yerin dibine batsın. Bir tarafta ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıkan evlatlarımız, diğer tarafta terör iltisaklı militanlar var! Atatürkçülük; sadece ekranlarda süslü cümleler kurmak değil, bu milletin değerlerine ve Cumhuriyet’in temel ruhuna sahip çıkmaktır.

CHP’LİLERE GÖNDERME!

“Türk bayrağından rahatsız olanlarla aynı çizgide durup ‘Cumhuriyetçiyiz’ demek inandırıcı olmuyor” ifadeleriyle CHP’lilere göndermede bulunan Arslan, “Ergenlik hevesleriniz, ilkel devrimci rüyalarınız, gözlerinizi kör mü etti? Terör örgütlerinin kadrolu elemanı İlkay Akkaya'nın ODTÜ'de ne işi var?” diye sordu.