Cüneyt Özdemir SAHA 2026'ya hayran kaldı: Düşman çatlatan fuar
A 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na hayran kalan gazeteci Cüneyt Özdemir "Düşman çatlatan fuar" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergilenen yerli ve milli teknolojilere ilişkin ilk izlenimlerini paylaştı.
"DÜŞMAN ÇATLATAN FUAR"
Cüüneyt Özdemir, organizasyonun büyüklüğüne ve sergilenen sistemlerin etkisine dikkat çekti. SAHA 2026'da gördüğü tablo karşısında etkilendiğini belirten Özdemir, "SAHA 2026'da gördüklerim sonrası buna 'düşman çatlatan fuar' dedim." ifadelerini kullandı. Özellikle uzun menzilli "Yıldırımhan"balistik füze sistemlerin önemine işaret eden Özdemir Türkiye'nin bu alanda ulaştığı kapasitenin altını çizdi.
"KENDİMİZE DAHA FAZLA GÜVENMEMİZ GEREKİYOR"
Yerli savunma sanayisinin geldiği noktanın çok iyi durumda oluduğunu ifade eden Gazeteci Cüneyt Özdemir "Böylesine güçlü bir savunma sanayiine sahipken, kendimize daha fazla güvenmemiz gerekiyor." dedi.