Virüs olan uçuk: Tip 1 virüsü nasıl ortaya çıkıyor? İyileşme süresi nedir? 'Alt Tarafi Bi' yara demeyin, bakın...

İşte uçuk için uygulanabilecek doğal yöntemler... 1. Süt: Süt tedavisi uçuk yeni çıkmaya başladığında çok işinize yarar. Bu yararlı besin uçuğun iyileşmesini hızlandırır. Bir pamuğu süte batırın ve doğrudan uçuğun üzerine uygulayın. 2. Nane yağı: İçindeki antiviral bileşenler sayesinde uçuğu geçirmede etkilidir. Uçuk çıkacağını anladığınızda bir ya da iki damla nane yağını kulak çubuğuna damlatın ve o bölgeye sürün. 3. Domates ve aloe vera: İçeriğindeki bileşenler cildimize çok yararlıdır. Uçuklu bölgeye domates suyu ve aloe vera uygulamak uçuğun hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olur. 4. Siyah çay: Uçuğun üzerine bir siyah çay poşeti koyun ve birkaç dakika boyunca tutun. Bu, ağrıyı azaltacak ve kabarıklığın iyileşmesine yardımcı olacaktır. 5. Soğuk kompres uygulaması: Soğuk ve nemli bir bez uçuklu bölgedeki kızarıklığı azaltabilir. Kabuklanmayı gidermeye yardımcı olur ve iyileşmeyi hızlandırır. Eğer uçuğunuz varsa ağrıyı hafifletmek için bu yöntemi deneyebilirsiniz. 6. Sarımsak: Sarımsak mikrop öldürücü özelliği ile birçok tedavide kullanılabilir. Bir diş sarımsağı yarıya kesip doğrudan uçuğun üzerine yerleştirerek uçuğun geçmesini hızlandırabilirsiniz. Uçuk geçinceye kadar her gün tekrar edebilirsiniz. 7. Bal ve sirke: Bal ve sirke antiviral özellik taşır. Bir yemekkaşığı balı biraz sirkeyle karıştırıp pamuk yardımıyla uçuğun üzerine uygulayın. Bal ve sirke uçuğun iyileşmesine yardımcı olacaktır. 8. Diş macunu: Uçuğa diş macunu uygulamak etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Çok kesin bir tedavi yöntemi olmasa da iltihabı kurutur. Diş macunundan bir miktar alıp uçuklu bölgeye sürüp bir süre beklemeniz yeterli olacaktır. 9. Misket limonu: Misket limonu da anti bakteriyel ve antiviral özellikler taşır. Günde 2-3 kez uçuğun üzerine bir kaç damla damlatarak kullanabilirsiniz. Bu yöntemler halk arasında sıklıkla kullanılıyor ama uygulamadan önce bir uzmana danışmanızda fayda olduğunu hatırlatalım. Stres, uykusuzluk ve ateşli hastalıklar uçuğun çıkmasına neden olmaktadır. Uçuğun Önlenmesi Uçukla temas etmiş olan bütün diş fırçalarının, havluların ya da diğer kişisel bakım ürünlerinin bir daha kullanılmaması çok önemlidir. Büyük ihtimalle, bunlara virüs bulaşmıştır ve daha sonra kullanıldıklarında yeni uçuklara neden olacaklardır. Eğer mümkünse, çatal, kaşık, bardak gibi malzemeleri de sterilize etmeden yeniden kullanmayın. Bakteri ve virüslerden kurtulmak için, ellerinizi temizlerken dezenfektan jel kullanın.