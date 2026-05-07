Virüs olan uçuk: Tip 1 virüsü nasıl ortaya çıkıyor? İyileşme süresi nedir? 'Alt Tarafi Bi' yara demeyin, bakın...

Uçuk nedir? Uçuk, dudak ve çevresinde görülen yaygın bir viral cilt enfeksiyonudur. "Uçuk neden olur?" sorusunun cevabı özetle herpes simpleks isimli virüstür. Bu virüs dudaklarda, diş etlerinde, dilde, ağzınızın çatısında ve yanak iç kısımlarında ağrılı yaralara neden olur. Ayrıca daha nadir olarak ateş ve kas ağrıları gibi şikâyetlere yol açabilir. Herpes simpleks virüsü sadece insanları etkiler. Ağız içi yaraları en çok 1-2 yaş arası çocuklarda görülse de her yaştan insanı etkileyebilir. İnsanlar, enfekte tükürük, mukoza veya deriye dokunarak uçuk virüsünü kaparlar. Oldukça bulaşıcı olduğundan, çoğu insan yetişkinlikten önce virüsle enfekte olmuştur. Uçuğa ne iyi gelir? Bazı besinlerin içerisinde lizin (lysine) denilen ve uçukla savaşmaya yardımcı olan bir amino asit bulunur. Süt, balık, et, baklagiller gibi besinler lisin içerir. Bir diğer yandan, arginin denilen bir amino asit içeren besinler, herpes virüsü için elverişlidir.