HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan önemli açıklamalar! “Terörsüz Türkiye süreci uzarsa tıkanma riski doğacaktır”

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak PKK'dan kaynaklanan terör sorunu ve Kürt meselesinin birbirinden ayrılmasının gerektiğini söyledi. Süreçle alakalı bir tıkanıklık olduğunu kaydeden Yapıcıoğlu, "Süreç uzarsa tıkanma riski o zaman doğacaktır Mümkün olan en yakın şekilde bu sorunları çözmek gerekiyor. Şiddet sorunu ile Kürt meselesini birbirinden ayırmak lazım" dedi. Gerçekten silah bırakılıp bırakılmadığına dair durumun netleşmediğini kaydeden Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bize göre sorun tek boyutlu değil Türkiye'nin mutlaka halletmesi gereken bir şiddet sorunu var. Bir de bir asrı aşkın süredir Kürt meselesi vardır. İkisi birbirinin bağımsızdır birbirinin sonucu değildir. Bize göre her ikisi de çözülmeli bu bir tercih değil sorumluluk. Başından beri sürece destek verdik" diye konuştu.

“FAİLİ MEÇHULLER UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN ÇÖZÜLMELİ”

Şüpheli ölümlere ilişkin başlatılan yeni soruşturma sürecine ilişkin görüşlerini aktaran Yapıcıoğlu, Gülistan Doku cinayeti için, "Ucu nereye giderse gitsin çözülmeli" derken, Rojin Kabaiş cinayeti için de "Ümit ediyoruz ki bu olay da bütün yönleriyle aydınlatılır" ifadelerini kullandı.

"BİR TEK ÇOCUK ÖLECEĞİNE 100 KÖPEK ÖLSÜN!”

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin sorunun çözülmediğini ifade eden Yapıcıoğlu, "Bir tek çocuk öleceğine 100 köpek ölsün. Sorun hayvanların kendisi değildir. Sorun hayvanların doğru yerde tutulmamasıdır. Sorun hayvanlarla insanlarını eşit görülmesidir. Tüm hayvanlar bir insan etmez. İnsan sağlığını öncelemek bütün hayvanların itlaf edilmesini istemek değil bu ikisini birbirine karıştırmayalım" dedi.

“SEÇİMLERİN 2027 SONBAHARINDA YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Yapıcıoğlu, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için Meclisin erken seçim kararı alması gerektiğini hatırlatarak, seçimlerin 2027 sonbaharında yapılacağını düşündüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını ve Cumhur İttifakı ile yola devam edip etmeyeceklerini soran gazetecilere Yapıcıoğlu, “Adayımız henüz belli değil. Çünkü henüz adaylar belli değil. Biz hala Cumhur İttifakı’nın bileşenleri arasındayız” yanıtını verdi.

“MUTABAKATLA YENİ BİR ANAYASAYA TÜRKİYE'NİN İHTİYACI VAR”

Yeni anayasa tartışmasına ilişkin olarak da Yapıcıoğlu, "İkinci yüzyıla kendi iç barışını sağlamış iç cepheyi tahkim etmiş bir şekilde girmek zorundayız. Bütün sorunlarımızı halkın meşru taleplerini karşılayacak şekilde toplumsal mutabakatla yeni bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı var. Birileri yeni anayasa gündeme geldikçe meclisin anayasa yapamayacağını değişiklik yapabileceğini söylüyor. Meclis’in kendi hakkına yetkisine sahip çıkması lazım" dedi.

İSRAİL VATANDAŞLARININ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI TEKLİFİ

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, yaklaşık iki yıl önce İsrail saflarında soykırıma katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılmasına yönelik Meclise verdikleri kanun teklifinin akıbetinin sorulması üzerine ise, “HÜDA PAR olarak iki yıl önce soykırıma katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması için kanun teklifi verdik. Tüm partilere de gerek teklifin hazırlanması gerekse Genel Kurul gündemine alınması konusunda teklifte bulunduk. Ancak bizim teklifimizden sonra 100’ün üzerinde teklif Genel Kurul gündemine alınıp kanunlaşmasına rağmen bizim teklifimiz hala bekliyor” açıklamasında bulundu.

AKİT'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Başkan Yapıcıoğlu, basın mensuplarıyla yaptığı toplantının ardından Akit'e özel açıklamalarda bulundu.

Yapıcıoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

(Terörsüz Türkiye süreci) Son dönemde Amerika ve İsrail'in yaptığı açıklamalar, attıkları adımlar süreci yavaşlatmış olabilir. Süreç işlemeli, devam etmeli. Şiddet sorunu ile Kürt meselesi birbirinden ayrılarak süreç devam etmeli.

MHP'nin raporu ve Bahçeli'nin açıklamaları bütün olarak değerlendirildiğinde, işin sorun yönüne bakan bir öneridir. Şiddet sorunu vardır evet, bu sona ermelidir, silah durmalıdır. Ama bunu kiminle konuşacaksınız, bunu kim sağlayacak?

Siyonistler ellerini kollarını sallaya sallaya bizim ülkemizde gezemesin kardeşim. Tüm yahudileri suçlayalım demiyoruz.

