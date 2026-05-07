Fahişe, Tanju, “mama” aynı yatta... Sinyalleri bile üst üste

Geçtiğimiz aylarda umreye giderek dindar bir profil çizmeye çalışan fakat evli olduğu halde belediye çalışanı Öznur Çağalı ile gayri meşru ilişki yaşayan Bolu’nun uçkur düşkünü eski Başkanı Tanju Özcan’ın, şantaj davasında mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada daha önce inkar ettiği Çağalı ile ilişkisini kabul eden Özcan’ın rezaletini, dosyaya giren ve aynı adreste üst üste çıkan baz kayıtları da doğruladı. Fuhuş skandalları bununla sınırlı kalmayan Özcan’ın daha önce İstanbul Ataköy Marina’da iki kadınla bir yatta eğlendiğine dair paylaşılan fotoğraflardaki kadınlardan birinin “mama” olarak bilindiği ve Özcan’la yoğun irtibatı olduğu, diğer kişinin ise bedenini pazarlayan bir eskort olduğu ifade edildi.

AĞZIYLA İTİRAF ETTİ

Zincir marketlerden şantajla topladığı haraca ‘burs’ kılıfı uyduran Bolu Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Tanju Özcan’ın zina skandalları pes dedirtti. Belediye çalışanı Öznur Çağalı ile otel odalarında buluşup şoförünün önünde defalarca cinsel birliktelik yaşadığı ve bazı yazışmaları ele geçiren Çağalı’nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney tarafından şantaja maruz kaldığı belgelenen Özcan’ın rezillikleri ayyuka çıktı. Şikâyet dilekçesinde Öznur Çağalı ile ilişkisi olduğunu reddeden Özcan, bu defa Çağalı ile mesajlaştığını kabul ederken dosyadaki mesaj içeriklerinin kendisine ait olmadığını savundu. “Eğer TCK’da ahmaklığın suç olduğunu tanımlayan bir suç varsa cezalandırılmamı isabetli görüyorum” sözleri ise duruşmanın en çarpıcı beyanı oldu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan şantaj iddianamesi kapsamında görülen davada Tanju Özcan, hem müşteki hem sanık sıfatıyla savunma yaptı. Özcan, Öznur Çağalı ile 2024 yılından bu yana birkaç kez mesajlaştığını kabul etti ancak dosyadaki mesajların kendi yazdığı mesajlarla aynı olmadığını öne sürdü. Özcan’ın “Müşteki ile mesajlaştığımı kabul ediyorum ancak dosya kapsamındaki mesajlar ile benim yazdığım bu mesajlar aynı mesajlar değildir” sözleri, duruşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Eski başkan, mesajlaşmanın varlığını reddetmezken, içeriklerin doğru olmadığını savundu. Özcan savunmasının devamında, söz konusu mesajlaşmalar nedeniyle eşine karşı bir özür borcu olduğunu da ifade ederek “Bu mesajların tarafı olduğum için eşime karşı bir özür borcum vardır” dedi.

UÇKUR YÜZÜNDEN SANIK OLDU

Savunmasında hakkındaki şantaj suçlamasını reddeden Özcan, dosyada sanık konumuna düşmesini Öznur Çağalı’nın savcılık beyanındaki bir cümleye bağladı. Özcan, “Öznur’un bir cümlesi ile sanık konumu ile buradayım” diyerek suçlamanın iftira olduğunu ileri sürdü. Özcan’ın bu sözleri, CHP’nin “kadının beyanı esastır” konusundaki tartışmalara dair pozisyonunu akıllara getirdi. Özcan, Çağalı’nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney’den korktuğu için bu yönde beyanda bulunduğunu savundu. Ancak aynı savunmada, Akgüney’in Çağalı’nın telefonunda kendisiyle olan mesajları gördüğünü ve buna öfkelendiğini ifade etmesi dikkat çekti. Özcan’ın bu ifadeleri, ikili arasında eski sevgilinin öfkeleneceği yazışmalar olduğuna dair ikrar olarak değerlendirildi.

Tanju Özcan’ın savunmasında sarf ettiği bir başka söz de dikkat çekti. Özcan, şikayetçi olduğu için pişman olduğunu belirterek, “Gelinen noktada şikayet etmek yerine pazarlık ederek şantajın gereğini yerine getirmemiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum” dedi. Bu ifade, en çok tartışılacak başlıklarından biri haline geldi. Zira Duruşmada tanık olarak dinlenen Özgür Nihat Yıldız’ın beyanları Özcan’ı yalanlar nitelikteydi. Yıldız, olayın kapatılması için görüşmeler yapıldığını anlattı. Yıldız’ın beyanına göre, ilk etapta 50 milyon TL, bu olmazsa 20 milyon TL, araba ve yıkama tesisi istendiği konuşuldu. Yıldız ayrıca 20 milyon TL’lik teklifin 10 milyon TL’sinin Öznur Çağalı’ya verileceğinin söylendiğini aktardı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü şantaj soruşturmasında müşteki/şüpheli Tanju Özcan ifadesinde Öznur Çağalı ile herhangi bir birliktelik yaşamadığını söylemişti. Buna karşılık Öznur Çağalı’nın ifadesinde Tanju Özcan ile Narven Termal’de cinsel birliktelik yaşadıklarını ifade etmişti. Nitekim Hts/baz çalışmalarında ikilinin 25 Ekim saat 15:00 ila 20:00 saatleri arasında Narven Termal’de bir araya geldiklerini destekledi. Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını sunması için iddia makamına tevdi edilmesine karar verirken Tanju Özcan’ın katılan sanık olarak davaya kabulüne hükmedildi. Mağdur Öznur Çağalı ve vekilinin de davaya katılmasına karar verildi. Duruşma 5 Haziran 2026 günü saat 15.00’e bırakıldı.

Adli kaynaklar Tanju Özcan’ın İstanbul Ataköy Marina’da iki kadınla bir yatta eğlendiği görülen fotoğraflarda yer alan kadınların kimliklerine ulaşıldığı, adli makamlara gelen ihbarlarda bu kişilerden birinin “mama” olarak bilindiği ve Özcan’la yoğun irtibatı olduğu, diğer kişinin ise eskort olduğu yönünde iddialar olduğu kaydediliyor.