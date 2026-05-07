Gazze’de son 24 saatte 9 şehit

İsrail, Hamas ile yaptığı Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, savunmasız sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nda yapılan açıklamaya göre, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 9 Filistinli hayatını kaybederken, 39 sivil de yaralandı. Ölen sivillerden 3'ünün yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Açıklamada, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 846’ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 769’a, yaralı sayısının da 2 bin 418’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 628’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 520’ye ulaştığı aktarıldı.