  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ölümcül kene uyarısı! HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan önemli açıklamalar! “Terörsüz Türkiye süreci uzarsa tıkanma riski doğacaktır” Gerçek ortaya çıktı! FETÖ’cü Metin Özçelik’in ihracında son nokta Ahmet Hakan’dan Mustafa Balbay’a yeni kitap önerileri: Mücadeleyi Bırakma-YALIM! Direnişin Simgesi: Havlu Başıboş köpek terörü çocukları parçalıyor! Çakma komiser rantı keşfetti Hem yalvarıyor hem dayılanıyor Fahişe, Tanju, “mama” aynı yatta... Sinyalleri bile üst üste Pakistan'dan açıklama geldi! Anlaşma çok yakın BAYKAR ve ASELSAN’dan çifte sözleşme! Yıldırımhan uykularını kaçırdı
Gündem Kıbrıs gazisine son görev! “Babamla gurur duyuyorum”
Gündem

Kıbrıs gazisine son görev! “Babamla gurur duyuyorum”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kıbrıs gazisine son görev! "Babamla gurur duyuyorum"

Bayburtlu Kıbrıs Gazisi ve emekli öğretmen Ömer Doğan, Manas köyünde düzenlenen resmi törenle ebediyete uğurlandı. Doğan'ın acılı kızı Demet Temur, babasının dürüstlüğüyle kendilerine örnek olduğunu belirtti. Temur, “Babamla gurur duyuyorum” dedi.

74 yaşında hayatını kaybeden Doğan için öğle namazına müteakip köyde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Doğan'ın naaşı, resmi tören eşliğinde defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldü.

Doğan'ın kızı Demet Temur, babasının savaş yıllarına ilişkin hatırlarını çok fazla anlatmayı sevmediğini belirterek, "Çok ketumdu, anlatmayı sevmezdi ama biz anlatsın diye babamı sıkıştırırdık. Savaş döneminde yaşadığı bazı olaylardan, komutanlarından, izne gelirken memleketine ve ailesine kavuşmak için verdiği mücadeleden bahsederdi. Çok ayrıntı vermezdi" dedi.

 

Babasının dürüstlüğüyle kendilerine örnek olduğunu ifade eden Temur, "Yiğit bir adamdı benim babam. Çok dürüsttü. Doğruya doğru, yanlışa yanlış derdi. Kimse için başını eğmedi. Bize de öyle öğretti. Babamla gurur duyuyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" diye konuştu.

Cenaze törenine katılan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gazi Selami Köksal ise Doğan'ı son yolculuğuna uğurladıklarını belirterek, "Kıbrıs Gazisi Ömer ağabeyimiz aynı zamanda eğitim camiamıza yıllarca hizmet etmiş bir büyüğümüzdü. Allah mekânını cennet eylesin, yakınlarına sabırlar versin" ifadelerini kullandı.

Törene il protokolü, Doğan'ın ailesi ile yakınları, gaziler, STK temsilcileri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Okunan duaların ardından Gazi Doğan, köy mezarlığında toprağa verildi.

Sektörün kalbi Kıbrıs’ta attı! TEMSA’dan stratejik toplantı!
Sektörün kalbi Kıbrıs’ta attı! TEMSA’dan stratejik toplantı!

Ekonomi

Sektörün kalbi Kıbrıs’ta attı! TEMSA’dan stratejik toplantı!

Şara ve Macron ne görüştü? Neden Güney Kıbrıs’ta buluştular?
Şara ve Macron ne görüştü? Neden Güney Kıbrıs’ta buluştular?

Gündem

Şara ve Macron ne görüştü? Neden Güney Kıbrıs’ta buluştular?

Ertuğruloğlu’ndan önemli uyarı! Doğu Akdeniz’deki yeni ittifaklar Türkiye ve Kıbrıs Türklerini hedef alıyor!
Ertuğruloğlu’ndan önemli uyarı! Doğu Akdeniz’deki yeni ittifaklar Türkiye ve Kıbrıs Türklerini hedef alıyor!

Gündem

Ertuğruloğlu’ndan önemli uyarı! Doğu Akdeniz’deki yeni ittifaklar Türkiye ve Kıbrıs Türklerini hedef alıyor!

Rumlar uyudu! İsraiL köyleri satın aldı. İsrail Kuzey Kıbrıs’a komşu oldu
Rumlar uyudu! İsraiL köyleri satın aldı. İsrail Kuzey Kıbrıs’a komşu oldu

Gündem

Rumlar uyudu! İsraiL köyleri satın aldı. İsrail Kuzey Kıbrıs’a komşu oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23