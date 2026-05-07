Pakistan'dan açıklama geldi! Anlaşma çok yakın

İran, savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD teklifini değerlendirmeyi sürdürürken, arabulucu rolü üstlenen Pakistan sürece ilişkin “ihtiyatlı iyimserlik” mesajı verdi. Diplomatik kaynaklar, Tahran’ın yanıtını kısa süre içinde İslamabad’a iletebileceğini belirtiyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkesinin bölgesel barış ve istikrara bağlı olduğunu söyledi. Andrabi, tarafların anlaşmaya ne kadar yakın olduğuna dair net bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını ifade ederken, Pakistan’ın süreç konusunda iyimser olduğunu vurguladı.

Sözcü, önümüzdeki günlerde Washington ile Tahran arasında anlaşma imzalanabileceğine ilişkin haberleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ancak Pakistan’ın arabulucu olarak görüşmelerin ayrıntılarını paylaşamayacağını, aksi halde tarafların güveninin zedelenebileceğini söyledi.

Bir gazetecinin olası anlaşmanın nerede imzalanacağına ilişkin sorusuna Andrabi, “Nerede imzalanacağını bilmiyorum ancak İslamabad’da imzalanması bizim için gurur verici olur” yanıtını verdi.

Müzakerelere yakın kaynaklar, taraflar arasında halen çözülmemiş bazı başlıkların bulunduğunu belirtiyor. Bölgedeki diplomatik kaynaklara göre, İran tarafı ABD teklifindeki maddelerin büyük bölümünü kabul etmiş durumda ancak birkaç kritik konuda görüş ayrılıkları devam ediyor.

Donald Trump yönetiminin İran’dan hızlı yanıt talep ettiği de belirtiliyor. Pakistanlı bir kaynak, Tahran’ın resmi cevabını gün içinde iletebileceğini ifade etti.

Aynı kaynak, şu aşamada İranlı ve Amerikalı yetkililer arasında doğrudan yeni bir görüşme planlanmadığını, ancak temasların sürdüğünü kaydetti. Görüşmelerde özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki durumun önemli başlıklardan biri olduğu aktarılıyor.

Kaynaklar, mevcut anlaşmazlıklara rağmen uzlaşma ihtimalinin sürdüğünü belirtiyor.

“Tek sayfalık mutabakat” iddiası var

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün yaptığı açıklamada ABD teklifinin incelenmeye devam ettiğini ve İran’ın yanıtının Pakistan aracılığıyla iletileceğini belirtmişti.

Pakistanlı ve diplomatik kaynaklar ise tarafların savaşı resmen sona erdirebilecek tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu öne sürüyor.

Söz konusu metnin kabul edilmesi halinde, tarafların Hürmüz Boğazı’nda deniz ulaşımının yeniden sağlanması, ABD yaptırımlarının kaldırılması ve İran’ın nükleer programına yönelik sınırlamalar konusunda yeni müzakerelere başlamasının beklendiği ifade ediliyor.

Müzakerelerde yer alan üst düzey Pakistanlı bir yetkili, tarafların anlaşmaya varmasını umut ettiklerini ancak aradaki farkların tamamen kapanmadığını söyledi.

Yetkili, “Önceliğimiz savaşın kalıcı şekilde sona erdiğinin ilan edilmesi. Diğer meseleler, taraflar doğrudan görüşmelere döndüğünde ele alınabilir” dedi.

ABD ve İran, Nisan ayı başında İslamabad’da doğrudan görüşmeler gerçekleştirmiş ancak müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Bunun ardından Washington yönetimi 13 Nisan’da İran limanlarına yönelik deniz ablukası uygulamaya başlamıştı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutması ise, 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip bölgede deniz trafiğini büyük ölçüde aksatmış durumda.

Kaynak: Mepa News