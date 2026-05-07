Çakma komiser rantı keşfetti

ÇINAR DEMİR ANKARA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ısrarıyla, “projem yok” demesine rağmen aday gösterilip Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, borçsuz devraldığı belediyeyi kısa sürede borç batağına soktuktan sonra imar satınalma işlerine yöneldi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB’nin 60 milyar lirayı aşkın bedelli taşınmazlarını haraç mezat elden çıkarırken, CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu’nun da imar değişiklikleriyle yandaşlarına rant oluşturduğu iddia ediliyor. Ankara kulislerinde ve sosyal medyada dolaşan imar rantı iddiaları arasında, spor alanı olarak 0.05 emsal olmasına rağmen, spor ile alakası olmayan bir bina yapılıp 6000 metrekare kapalı alana sahip binanın bir markete kiralandığı, sosyal kültürel tesis alanı olarak gözüken ve teknik ve hukuki olarak tek kapı numarası verilebilen parselin, 100 bağımsız bölüm yapılabilecek şekle dönüştürülüp her bir bölüme ayrı tapu çıkarıldığı, bunların yanında belediye imar planında sosyal ve kültürel tesisler alanı olarak belirtilen parsele konut izni verildiği belirtiliyor. Öte yandan, 4 Mayıs’taki belediye meclisi toplantısında Yeni Bağlıca Mahallesi imarın 48970 ada 3 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği teklifi görüşülürken, bazı CHP’li üyelerin tepki göstererek ret oyu vermesine rağmen değişikliğin mecliste kabul edildiği de edinilen bilgiler arasında.

“BEŞİKÇİOĞLU ÇALIŞMAYA GELMEMİŞ, MEVCUT DÜZENİ YIKMAYA GELMİŞ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal da Akit’e yaptığı değerlendirmede; “Etimesgut Belediyesi’nde maalesef iki buçuk yılda borçsuz alınan belediyenin çok ciddi şekilde borçlandırıldığı hepimizin malumu. ‘Projem yok’ diyerek göreve gelen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun bu zaman zarfında ciddi bir icraat yapmadığı, maalesef mevcut hizmetlerin sağlıklı şekilde yürütülemediğini ve büyük sıkıntılar yaşandığını gözlemliyoruz. Etimesgut Belediyesi’ne ilişkin imarla ilgili iddialar da çok ciddi şekilde dile getirilmekte, halkın tepkisi her geçen gün artmaktadır. Ne yazık ki Erdal Beşikçioğlu Etimesgut’a çalışmaya gelmemiş, adeta mevcut düzeni yıkmaya gelmiştir. Belediyeyi ciddi oranda borca sokmuş, belediyeyi iflasa sürüklemiş bir başkandır. Maalesef CHP zihniyeti Erdal Beşikçioğlu ile birlikte Etimesgut’ta belediyecilik hizmetleri yapmak yerine algıyla iş yürütmek ve var olan hizmetleri, güzellikleri yok etmek üzere faaliyet yürütmektedir” ifadelerini kullandı.