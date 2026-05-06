Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!

Halk TV ekranında yorum yapan fondaş Gazeteci İsmail Saymaz, Böcek Ailesi’nin mal varlığına el konulmasına neden olanın, Zuhal Böcek’in Gökhan Böcek’e yazdığı mesajlar olabileceğine dikkat çekerek: “Zuhal Böcek, Gökhan Böcek'le yazışmada şöyle yazıyor; 'Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla. Her şeyin ekran görüntüsü var. Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle sen…” ifadelerini kullandı.

“BU VE BENZERİ İFADELER KARARIN ALINMASINA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR”

Zeki Bahçe’nin paylaştığı yorumunda İsmail Saymaz, “Zannedersem bu ve benzeri ifadeleri de bu kararın alınmasına neden olmuş olabilir” değerlendirmesinde bulundu.