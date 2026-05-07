Ölümcül kene uyarısı!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fethiye Akgül, havaların ısınmasıyla birlikte görülme sıklığı artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fethiye Akgül, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hastalığın belirtileri, risk grupları ve korunma yöntemlerine değinen Akgül, vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Havaların ısınmasıyla birlikte kırsal alanlar, mesire yerleri ve tarım arazilerinde kene temaslarının arttığını belirten Akgül, özellikle açık alanlarda vakit geçiren vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

KKKA'nın erken teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Akgül, kene ile temas sonrası gelişebilecek belirtilerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların kene ısırıklarında yanlış müdahalelerden kaçınmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Akgül, bilinçsiz uygulamaların virüs bulaşma riskini artırabileceğine dikkat çekti. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin koruyucu önlemleri ihmal etmemesi gerektiğini belirten Akgül, toplumda farkındalığın artırılmasının önemine işaret etti.

"KKKA ilkbahar ve yaz aylarında daha sık görülüyor"

Hastalığın özellikle sıcak havalarda yaygınlaştığını belirten Akgül "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi özellikle havaların ısındığı ilkbahar ve yaz aylarında sıklıkla görülmektedir. Mayıs ayında başlayıp Eylül-Ekim aylarına kadar devam eder. Bu hastalık, kene ısırması sonucu insanlara bulaşan virüs kaynaklı bir enfeksiyon hastalığıdır." dedi.

"Her kene bu virüsü taşımaz"

Hastalığın geçmişine ve belirtilerine değinen Akgül, her kenenin tehlikeli olmadığını vurguladı:

"Hastalığın adı, 1944 yılında Kırım'da ve 1969 yılında Kongo'da tanımlanmış olmasından gelmektedir. Her kene bu hastalığa sebep olmaz, çünkü her kene bu virüsü taşımaz. Bu nedenle her kene ısırığı tehlikeli değildir. Belirtiler, kene ısırmasını takiben 3 ila 10 gün içinde ortaya çıkar. Yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, ishal, kusma, yüz ve boğazda kızarıklık görülebilir. Hastalık ilerledikçe vücutta morarma, diş eti kanaması ve burun kanaması ortaya çıkabilir."

"Riskli bölgelere gidildiğinde açık renkli kıyafetler giyilmeli"

KKKA açısından risk altında bulunan meslek grupları ve vatandaşlara ilişkin bilgi veren Akgül "Risk grupları arasında çiftçiler, hayvancılıkla uğraşan kişiler, hastalığın görüldüğü bölgelerdeki sağlık çalışanları, kamp ve piknik yapanlar, veteriner hekimler ve hasta yakınları yer almaktadır. Korunmak için özellikle riskli bölgelere gidildiğinde açık renkli kıyafetler giyilmelidir. Kenenin fark edilebilmesi için kol ve bacaklar kapalı olmalıdır. Riskli bölgelerden döndükten sonra kasık, koltuk altı ve saçlı deri başta olmak üzere tüm vücut kene açısından kontrol edilmelidir." vurgusunda bulundu.

"Kene çıplak elle çıkarılmamalı"

Kene ile temas durumunda yapılması gerekenlere değinen Akgül "Kene görüldüğünde çıplak elle dokunulmamalıdır. Vücuda kene yapışması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve kene uygun şekilde çıkarılmalıdır. Kenenin üzerine kolonya veya alkol dökülmemelidir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, ölümcül olabilen bir hastalık olduğu için erken teşhis ve tedavi büyük önem taşır. Her kenenin virüs taşıdığı düşüncesi yanlıştır. Her kene ısırığı sonrası hastalık gelişmez veya ölümcül sonuçlar ortaya çıkmaz. Ancak kene ısırığı sonrası kişi takip edilmeli ve belirtiler ortaya çıkarsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." dedi.

"Doğru çıkarma yöntemi hayati önem taşıyor"

Toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akgül "Kene uygun şekilde çıkarılmazsa, kene kusarak virüsü daha fazla bulaştırabilir. Bu nedenle doğru çıkarma yöntemi çok önemlidir. Bu konuda okullarda eğitim verilmesi, ilaçlamaların yapılması ve özellikle çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Vatandaşların daha duyarlı olması, kamp ve piknik alanlarına gidenlerin uygun şekilde giyinmesi ve eve döndüklerinde vücutlarını dikkatlice kontrol etmeleri önemlidir." şeklinde konuştu.

