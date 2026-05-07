Gerçek ortaya çıktı! FETÖ’cü Metin Özçelik’in ihracında son nokta

Danıştay’ın FETÖ’cü Metin Özçelik kararına ilişkin Adalet Bakanlığı yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "kararlar mutlak bağlayıcılık oluşturmuyor" denildi.

Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ üyesi eski emniyetçi ve medya yöneticilerinin tahliyesini yetkisi olmadan yapan hâkim Metin Özçelik'in meslekten ihracını iptal ettiği yönündeki iddialar üzerine Adalet Bakanlığı konuya açıklık getirdi ve son noktayı koydu. 

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan Danıştay 5. Dairesi kararı çerçevesinde, hâkimlik mesleğinden ihraç edilen Metin Özçelik hakkında çeşitli değerlendirme ve yorumların yapıldığı görülmektedir. Söz konusu gelişmeler üzerine, hukuki sürecin doğru anlaşılması amacıyla aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gerekli görülmüştür" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Metin Özçelik, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamu görevinden ihraç edilmiş olup, bu ihraç işlemine ilişkin kararlar kesinleşmiştir. Bu nedenle, ilgili kişinin mevcut durumda yeniden mesleğe dönmesine imkân bulunmamaktadır. Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen iptal kararı, KHK kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemine değil; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca tesis edilen ayrı bir idari işleme ilişkindir. Bu işlem, Metin Özçelik'in görevde bulunduğu dönemde verdiği dinleme kararlarının niteliğine ve bu kararların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) faaliyetleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkindir."

"KARARLAR MUTLAK BAĞLAYICILIK OLUŞTURMUYOR"

"Söz konusu eylemler nedeniyle yürütülen ceza yargılaması, beraat kararı ile sonuçlanmıştır. Bu doğrultuda Danıştay 5. Dairesi, ilgili idari işlemin dayanağını oluşturan ceza yargılamasındaki sonucu dikkate alarak iptal kararı vermiştir. Ancak beraat kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-e maddesi kapsamında verilmiş olması, yani 'yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması' gerekçesine dayanması, hukuki değerlendirmelerde ayrıca önem taşımaktadır. Bu nitelikteki beraat kararlarının, idari yargı mercileri açısından mutlak bağlayıcılık oluşturmadığı yönünde hukuki görüşler bulunmaktadır."

"Nitekim Danıştay incelemesi sırasında heyette yer alan bir üyenin karara karşı oy kullandığı, ayrıca Danıştay savcısının da davanın reddi yönünde mütalaa verdiği bilinmektedir. Bu durum, kararın hukuki değerlendirmeler bakımından tartışmalı yönler içerdiğini göstermektedir."

"Sonuç olarak, Danıştay 5. Dairesi'nin iptal kararı, Metin Özçelik'in KHK kapsamında kesinleşmiş ihraç statüsünü ortadan kaldırmamakta olup, ilgili kişinin yeniden kamu görevine dönmesi yönünde bir sonuç doğurmamaktadır. Kamuoyunun, süreci bu çerçevede ve hukuki gerçeklikler ışığında değerlendirmesi önem arz etmektedir."

Barış Yarkadaş'ı terleten FETÖ sorusu: CHP'li eski vekilin zor anları
Barış Yarkadaş’ı terleten FETÖ sorusu: CHP’li eski vekilin zor anları

Gündem

Barış Yarkadaş’ı terleten FETÖ sorusu: CHP’li eski vekilin zor anları

MİT: "Bu basit bir yayın değil, psikolojik harekâttır" Karlov suikastı dosyasında kritik gelişme: FETÖ'cü Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusu
MİT: "Bu basit bir yayın değil, psikolojik harekâttır" Karlov suikastı dosyasında kritik gelişme: FETÖ’cü Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusu

Gündem

MİT: "Bu basit bir yayın değil, psikolojik harekâttır" Karlov suikastı dosyasında kritik gelişme: FETÖ’cü Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusu

Firari FETÖ'cü bakın nerede yakalandı
Firari FETÖ’cü bakın nerede yakalandı

Gündem

Firari FETÖ’cü bakın nerede yakalandı

16 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
16 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Gündem

16 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Asena

Suratından belli ne olduğu.
