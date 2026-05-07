13 bin uçuş ve 2 milyon koltuk iptal oldu Jet yakıtı krizi havalimanlarını vurdu

Havayolu şirketleri, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle jet yakıtı fiyatlarının yükselmesiyle Mayıs ayında dünya genelinde 13 bin uçuşu iptal etti. Yeni verilere göre, Mayıs ayı boyunca uçuşlardan yaklaşık iki milyon koltuk kaldırıldı.

Britanyalı havayolu şirketlerinin ticaret kuruluşu ve havacılık analitik firması Cirium'a göre, uçuşlarda en büyük azalma İstanbul ve Münih'te görüldü.

Cirium, operasyonların normal şekilde sürdüğünü ve şu anda arz sorunları yaşanmadığını, ancak uçuşların iptali halinde hükümetin acil durum planlarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Mayıs ayındaki iptaller, Advantage Travel Partnership adlı seyahat acenteleri birliğine göre küresel uçuşların yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.

Jet yakıtı fiyatları savaşın başlamasından bu yana iki katından fazla arttı. Şubat ayı sonlarında bir ton yakıt 831 dolardan işlem görürken, Nisan başında bin 838 dolara kadar yükseldi.

Havayolu şirketleri şu anda yakıt tedariki sorunu yaşamadıklarını söyledi, ancak uzmanlar İran savaşı nedeniyle teslimatlardaki aksamanın haftalar içinde kıtlığa yol açabileceği konusunda uyardı.

Birçok havayolu şirketi bilet fiyatlarını şimdiden artırdı.

Air France, KLM, Air Canada, Delta ve SAS yaz tarifelerini şimdiden daralttı.

Ancak Wizz Air'in icra kurulu başkanı, bazı Avrupa uçuş fiyatlarının, havayollarının tereddüt eden müşterileri çekmeye çalışması nedeniyle düştüğünü söyledi.

Alman Lufthansa grubu, bu ayın başlarında, Ekim sonuna kadar olan 20 bin uçuşu kaldıracağını açıkladı.

Nisan ortasında, 32 üye ülkeye enerji arzı ve güvenliği konusunda danışmanlık yapan Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) başkanı, başka kaynaklardan daha fazla tedarik sağlanmadığı takdirde Avrupa'nın haziran ayına kadar jet yakıtı kıtlığıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, şu anda jet yakıtı tedarikinde bir aksama olmadığını ancak "bunun açıkça gelişen bir durum" olduğunu belirtti. İngiltere, kullandığı jet yakıtının yaklaşık yüzde 65'ini ithal ediyor ve bunun önemli bir kısmı normal koşullarda Ortadoğu'dan geliyor.

Ancak petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz için önemli bir geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı'nın kapanması, bu sevkiyatların aksaması anlamına geliyor.