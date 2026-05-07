Ahmet Hakan’dan Mustafa Balbay’a yeni kitap önerileri: Mücadeleyi Bırakma-YALIM! Direnişin Simgesi: Havlu

Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Ekrem İmamoğlu için “Asla Vazgeçme” ve “Ya Hep Beraber Ya Hiç” diye iki kitap yazdı. Özgür Çelik için “Özgür İstanbul / Çelik İrade” diye kitap yazdı.

Balbay için yeni kitap önerilerimi sunuyorum:

- “Mücadeleyi Bırakma-YALIM” isimli bir kitap.

- “Parti İçi Hayırsever: Muhittin Bey” isimli bir kitap.

- “Direnişin Simgesi: Havlu” isimli bir kitap.

- “Bornova Örneği: Arkadaş Arkadaşın Her şeyidir” isimli bir kitap.

- “Altaylar’dan Puket’e: Buca Direnişi” isimli bir kitap.

BİN HEYKELE BEDEL İMZA

TÜRKİYE’nin en yeni ve en janjanlı füzesi “YILDIRIMHAN”ın üzerindeki imza:

KEMAL ATATÜRK.

Bu imza var ya bu imza...

Bin Atatürk heykeline bedeldir.