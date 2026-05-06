İbrahim Kahveci fena yakalandı! ABD yapınca büyük devlet Türkiye yapınca saldır

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündemi hem belirliyor hem yorumluyor.

Programa dikkat çeken değerlendirmeleriyle katkı sağlayan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Karar Gazetesi'nde köşe karalayan İbrahim Kahveci'yi yerin dibine soktu.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bugünkü Karar Gazetesi'ne çıkan İbrahim Kahveci'nin yayınlanan yazısının başlığı 'Cephane ihracatı patlamış'

SAHA 2026 var ya yıldırım füzeleri KAAN'lar sergileniyor. Orada savunma sanayi çerçevesinde İHA'lar, SİHA'lar her biri sergileniyor ve 8 milyar dolarlık anlaşma yapılmasının hazırlığı içerisinde savunma sanayimiz.

İbrahim Kahveci bunun kıskançlığı içerisinde çatlayıp patlıyor. Diyor ki 'arkadaş diyor ya patlaya patlaya cephane ihracatı patlamış.'

Peki 'her şey bitti, mahvolduk, iflas ettik' dediğiniz Türkiye'de cephane ihracatı nasıl patlayabilir?

İbrahim Kahveci bak arkadaş; Amerika'ya bir bak ya. İsviçre'ye bak ya, Almanya'ya bak ya, İtalya'ya bak ya, İngiltere'ye bak ya.

Hatırlayın Trump evvelki başkanlık döneminde Suudi Arabistan Veliaht Prensini de yanına alıp bir dünya küresi elini koyup '400 milyar dolar buraya ihracat yapacağız.' dedi.

Vicdansızlar, insafsızlar ya Türkiye'nin o pastadan pay alması eğer cephane üretimine karşıysanız, eğer diyorsanız ki 'ya insanları vurma öldürme noktasında savunma da adı altında da olsa bu tür ihracatların çok fazla bir değeri yoktur' diyorsanız Amerika için de aynı şeyler geçerli.

İsviçre için, İngiltere için, İtalya için her bir ülke için aynı kural geçerli olması gerekmez mi?

Siz Amerika ihracat yaptığı zaman, o silah ihracatı yaptığı zaman, paralarını kasaya doldurduğu zaman, oh, Amerika büyük devlet. Ama Türkiye yapınca saldır...