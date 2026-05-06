  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tanju Özcan’dan şantaj dosyasında bomba itiraflar: ‘Ahmaklıktan cezalandırılmaya razıyım!’ TUSAŞ dijital dönüşüm için milli yazılımı seçti KOVAN'la yola devam Asya ülkesiyle bomba anlaşma: Türkiye'den 12 tane Bayraktar Kızılelma alacaklar Axios: Anlaşma çok yakın: İran ve ABD savaşı bitmek üzere Meclis üyesi gözaltına alındı! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret Bayram tatili 9 gün oldu, bilet fiyatları uçtu AK Parti'den CHP'ye "Pinokyo" tepkisi Siyaseti çirkinleştirdiler Yerli APU60 motorumuz, KAAN'ın bu seneki uçuşunu başlatmak için hazır Kübra Yapıcı cinayetinde dehşet detaylar: Canilerin planlı vahşeti ortaya çıktı 30 ilde büyük operasyon: Çok sayıda kişi tutuklandı
Gündem İbrahim Kahveci fena yakalandı! ABD yapınca büyük devlet Türkiye yapınca saldır
Gündem

İbrahim Kahveci fena yakalandı! ABD yapınca büyük devlet Türkiye yapınca saldır

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi'nde köşe karalayan İbrahim Kahveci fena yakalandı.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündemi hem belirliyor hem yorumluyor.

Programa dikkat çeken değerlendirmeleriyle katkı sağlayan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Karar Gazetesi'nde köşe karalayan İbrahim Kahveci'yi yerin dibine soktu.

 

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bugünkü Karar Gazetesi'ne çıkan İbrahim Kahveci'nin yayınlanan yazısının başlığı 'Cephane ihracatı patlamış'

SAHA 2026 var ya yıldırım füzeleri KAAN'lar sergileniyor.  Orada savunma sanayi çerçevesinde İHA'lar, SİHA'lar her biri sergileniyor ve 8 milyar dolarlık anlaşma yapılmasının hazırlığı içerisinde savunma sanayimiz.

İbrahim Kahveci bunun kıskançlığı içerisinde çatlayıp patlıyor. Diyor ki 'arkadaş diyor ya patlaya patlaya cephane ihracatı patlamış.'

Peki 'her şey bitti, mahvolduk, iflas ettik' dediğiniz Türkiye'de cephane ihracatı nasıl patlayabilir?

İbrahim Kahveci bak arkadaş; Amerika'ya bir bak ya. İsviçre'ye bak ya, Almanya'ya bak ya, İtalya'ya bak ya, İngiltere'ye bak ya.

 

Hatırlayın Trump evvelki başkanlık döneminde Suudi Arabistan Veliaht Prensini de yanına alıp bir dünya küresi elini koyup '400 milyar dolar buraya ihracat yapacağız.' dedi.

Vicdansızlar, insafsızlar ya Türkiye'nin o pastadan pay alması eğer cephane üretimine karşıysanız, eğer diyorsanız ki 'ya insanları vurma öldürme noktasında savunma da adı altında da olsa bu tür ihracatların çok fazla bir değeri yoktur' diyorsanız Amerika için de aynı şeyler geçerli.

İsviçre için, İngiltere için, İtalya için her bir ülke için aynı kural geçerli olması gerekmez mi?

Siz Amerika ihracat yaptığı zaman, o silah ihracatı yaptığı zaman, paralarını kasaya doldurduğu zaman, oh, Amerika büyük devlet. Ama Türkiye yapınca saldır...

SAHA 2026’da ASELSAN fırtınası: TUFAN ve KILIÇ ilk kez vitrinde!
SAHA 2026’da ASELSAN fırtınası: TUFAN ve KILIÇ ilk kez vitrinde!

Teknoloji

SAHA 2026’da ASELSAN fırtınası: TUFAN ve KILIÇ ilk kez vitrinde!

Savunma Sanayinde 24 yılda nerden nereye! Bakan Kacır SAHA'da bir bir açıkladı!
Savunma Sanayinde 24 yılda nerden nereye! Bakan Kacır SAHA'da bir bir açıkladı!

Teknoloji

Savunma Sanayinde 24 yılda nerden nereye! Bakan Kacır SAHA'da bir bir açıkladı!

Hipersonik füze SAHA 2026’da: TAYFUN BLOK 4 ilk kez kamyon üstünde sergilendi
Hipersonik füze SAHA 2026’da: TAYFUN BLOK 4 ilk kez kamyon üstünde sergilendi

Teknoloji

Hipersonik füze SAHA 2026’da: TAYFUN BLOK 4 ilk kez kamyon üstünde sergilendi

Göklerin yeni muhafızı: Kamikaze İHA'ların celladı TUNGA-X SAHA'ya çıktı!
Göklerin yeni muhafızı: Kamikaze İHA'ların celladı TUNGA-X SAHA'ya çıktı!

Teknoloji

Göklerin yeni muhafızı: Kamikaze İHA'ların celladı TUNGA-X SAHA'ya çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

GÜÇLÜ TÜRKİYE GÜÇLÜ MİLLETİYLE GÜÇLÜ YÖNETİCİLEYLE VARDIR. YOLLARI AÇIK YOLLARIMIZ AÇIK OLSUN
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23