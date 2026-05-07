UV maruziyeti... Leke tedavisinde doğru bilinen yanlışlar: Limon ve karbonat dost mu, düşman mı? 
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

UV maruziyeti... Leke tedavisinde doğru bilinen yanlışlar: Limon ve karbonat dost mu, düşman mı? 

Leke tedavisinde doğru bilinen yanlışlar belli oldu.

Yaz mevsiminin kapıda olduğu şu günlerde, cildimizin en büyük düşmanlarından biri olan güneş lekeleri yeniden gündemde. Dermatoloji Uzmanı Uz. Dr. Hasan Tak, güneş lekelerinin yalnızca estetik bir kaygı olmadığını, doğru müdahale edilmediğinde kalıcı hale gelebileceğini belirterek uyardı.

Leke oluşumunun sadece güneş ışığına bağlı olmadığını ifade eden Uz. Dr. Tak, süreci etkileyen birçok faktörün altını çizdi.

UV MARUZİYETİ Cildin korumasız şekilde uzun süre güneşte kalması.

HORMONAL DEĞİŞİMLER Gebelik süreci (melazma), doğum kontrol hapları ve genetik yatkınlık.

HATALI UYGULAMALAR Yanlış kozmetik kullanımı, cilt tahrişleri ve kulaktan dolma bilgilerle yapılan ev maskeleri.

Lekelerin türüne göre (Melazma, Yaşlılık Lekesi veya Akne Sonrası Lekeler) kişiye özel protokoller uygulanması gerektiğini belirten Uz. Dr. Hasan Tak, şu tedavi yöntemlerini öneriyor: Lazer Tedavileri: Doğrudan pigmente odaklandığı için en hızlı ve etkili sonuç veren yöntemlerden biridir. Kimyasal Peeling: Cilt tabakasını yenileyerek lekelerin görünümünü hafifletir.

Medikal Ürünler: C vitamini, antioksidanlar ve retinoik asit içerikli kremlerle desteklenen bakım süreçleri.

Mezoterapi ve PRP: Cilt tonunu eşitlemek ve hücresel yenilenmeyi tetiklemek için kullanılır. Uz. Dr. Tak, evde uygulanan limon veya karbonat gibi yöntemlerin cildi tahriş ederek lekeleri daha da derinleştirebileceği konusunda uyardı. Tedavi için en ideal zaman diliminin ise kış mevsimi olduğunu hatırlattı.

"Güneşten korunmadan yapılan hiçbir tedavi kalıcı olmaz," diyen Uz. Dr. Tak, en az SPF 50 faktörlü kremlerin yazın her 3-4 saatte bir tazelenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle açık tenlilerin, hamilelerin ve hormonal ilaç kullananların ekstra dikkatli olması gerekiyor.

