Başıboş köpek terörü çocukları parçalıyor!

Saray ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti, 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaşanan olayın ardından ailenin tepkisi, uzun süredir tartışılan başıboş köpek sorununa yönelik somut ve kalıcı adım çağrılarını yeniden gündeme taşıdı.

Van’ın Saray ilçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi’nde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti, kuzeni 10 yaşındaki Ayaz Özsoy ise yaralı olarak kurtarıldı. Hamza’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek ilçe mezarlığında toprağa verildi. Hadise, münferit bir “sokak olayı” değil, yıllardır büyüyen ve çocukların canına mal olan bir kamu güvenliği meselesi olarak Türkiye’nin önünde duruyor.

Ailenin feryadı: Hamza öldürülmedi, parçalandı

Hamza Özsoy’un amcasının aktardığı sözler, yaşanan vahşetin ağırlığını bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Amca, “Hamza’nın otopsisini yapan doktor ve savcı ağladı. Hamza öldürülmedi, Hamza köpekler tarafından vahşice parçalandı” ifadeleriyle hem ailenin acısını hem de olayın sıradanlaştırılamayacak boyutunu dile getirdi. Aynı aileden yaralı kurtulan Ayaz’ın ise psikolojisinin bozulduğu, sürekli “köpekler geliyor” diyerek korku içinde yaşadığı belirtildi. Bu tablo, bir çocuğun hayatını kaybetmesiyle sınırlı değildir; geride kalan çocukların zihninde de derin bir korku ve güvensizlik bırakmaktadır.

Kanun var, irade nerede?

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında belediye yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de hadisenin kamu düzeni ve vatandaşların can güvenliği açısından mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz uygulanmasının zaruretini gösterdiğini belirterek mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Ancak artık mesele, her ölümden sonra soruşturma açılmasıyla geçiştirilemeyecek kadar büyümüştür. Çocuklar öldükten sonra müfettiş görevlendirmek, ailelerin yüreğine düşen ateşi söndürmüyor.

Kuru söylemler değil, net çözüm bekleniyor

Türkiye’de başıboş köpek meselesi uzun süredir ideolojik ezberlerin, sosyal medya baskısının ve belediyelerin ihmalkârlığının arasında sürüncemede bırakıldı. Oysa devletin asli vazifesi, vatandaşın can güvenliğini temin etmektir. Sokaklar çocukların, yaşlıların, kadınların ve okula giden öğrencilerin korkuyla yürüdüğü sahipsiz alanlara dönüşemez. Belediyeler barınak, toplama, sahiplendirme ve kanunun öngördüğü zorunlu uygulamalar konusunda mazeret üreten kurumlar olmaktan çıkarılmalı; denetlenen, hesap veren ve neticeden sorumlu yapılar hâline getirilmelidir.

Hamza Özsoy’un ölümü, “bir daha yaşanmasın” temennileriyle kapatılamaz. Başıboş köpekler ne zaman sokaklardan toplanacak? Tehlike arz eden hayvanlara ilişkin kanuni süreçler ne zaman tavizsiz işletilecek? Belediyelerin ihmali hangi somut yaptırımlarla karşılık bulacak? Devlet yetkilileri kuru açıklamalardan çözüm odaklı eyleme ne zaman geçecek? Bugün cevap bekleyen soru budur. Hamza’nın hesabı, sadece bir soruşturma dosyasına hapsedilemez; bu mesele, devlet ciddiyetiyle, kamu güvenliği merkezli ve insan hayatını esas alan bir iradeyle çözülmek zorundadır.