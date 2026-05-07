Hem yalvarıyor hem dayılanıyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Hırsızlıktan, yolsuzluktan, casusluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’ye çifte standart uyguladığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın restine maruz kalan AB’ye ağlanıp sızlanacak kadar küçüldü. Haçlılara ülkeyi şikâyet etmeyi alışkanlık hâline getiren İmamoğlu, dün de merkezi Brüksel’de bulunan Politico Europe için kaleme aldığı makalede yargının siyasallaştığı ve muhalefetin baskı altına alındığı yalanına sarıldı.

Kendisini mağdur ve mazlum olarak lanse eden; Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya girişen İmamoğlu, skandal ifadeler kullandığı makalesinde kurumların zayıflatıldığı safsatasına da yer verdi.

Ülkeyi şikâyet etmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve selefi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geri kalmayan İmamoğlu’nun dün sahnelediği kara propaganda bardağı taşıran damla oldu. Bu kirli propagandaya katlanamayan toplumun kahir ekseriyetinden İmamoğlu’na “Türkiye’yi efendilere kötülemeyi bırak da yolsuzluklarını anlat” çağrısı geldi.

Siyasiler de İmamoğlu’nun büyük ihanet içinde olduğunu vurguladılar. İmamoğlu’na “Aklını başına topla. Türkiye’yi Avrupalılara jurnallemek, iktidarı ve yargıyı karalamak, yabancılardan yardım dilenmek yerine suçlarını itiraf et” diye seslendiler.

“YABANCILARI BIRAKSINLAR, GERÇEKLERİ ANLATSINLAR”

Akit’e konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, şunları söyledi: “CHP’liler, yabancılara ülkemizi şikâyet etme huyunu bırakmıyor. Özel’in ve İmamoğlu’nun Avrupalılara Türkiye’yi karalamak için her yolu denediğini görüyoruz. İşte İmamoğlu, yine Politico Europe’a makale yollayarak yargının siyasallaştığını, muhalefetin baskılandığını ifade etti. Bunu anlamak, hoş görmek mümkün değil. Demek ki CHP’nin Türkiye’yi itibarsızlaştırmak için yapmayacağı yok. Hâl böyle olup İmamoğlu’nun ülkeyi başkalarına kötülemesi talihsizlik. Biz her şeyin farkındayız. CHP, Türk milleti dışında herkesle anlaşıyor. Farklı dinamiklerle yol yürümeyi seviyor. Malum, bir dönem orduyu göreve davet ediyordu. Şu anda da AB’den, ABD’den, dış güçlerden medet umuyor. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye’ye artık dışarıdan talimat verme, dayatmada bulunma imkânı yok. Bunu AB de CHP de bilsin. CHP’li arkadaşlarımıza tavsiyelerimiz belli. İlki milletle hemhâl olmaları. Yine dışarıda yardım aramak, ülkeyi karalamak yerine yargı önünde hesap vermeleri. CHP’li arkadaşlarımızın ‘Hırsızlık yapmadık’ demeleri yeterli. Ama demezler. Davayı siyasallaştırmayı tercih ederler. Onlar için kolay olan bu. Keşke İmamoğlu başta olmak üzere CHP’li arkadaşlarımız, yolsuzluklarıyla yüzleşseler ama yüzleşmezler. Savunma da yapmazlar. Çünkü savunacakları bir şey yok. Özel dahi korku içinde. Özel, ‘Olay bana sıçrayacak mı’ diye ürküyor. Uşak Belediye Başkanı’nı dahi daha yeni ihraç etti. Niye ilk gün ihraç etmedi?

Artık geri dönülmez noktaya gelindi. İmamoğlu başta olmak üzere CHP’li arkadaşlarımız, kendilerine gelsinler. Yabancıları bıraksınlar, gerçekleri anlatsınlar. Avrupalıları değil, halkı dinlesinler.”