0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal Ankara mesajı

Ankara Gölbaşı'nda toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Kanal Ankara projesiyle şehrimize çok farklı bir eser kazandırıyoruz. Konya yolu boyunca inşaa ettiğimiz köprülü kavşaklar hayırlı olsun. Şehir parkımız, 53 ayrı mahalle parkı, aile yaşam merkezleri gibi toplam 209 proje belediyemiz tarafından sizlere hizmete sunuldu.'' dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal Ankara mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı'nda toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, ''Kanal Ankara projesiyle şehrimize çok farklı bir eser kazandırıyoruz. Konya yolu boyunca inşaa ettiğimiz köprülü kavşaklar hayırlı olsun. Şehir parkımız, 53 ayrı mahalle parkı, aile yaşam merkezleri gibi toplam 209 proje belediyemiz tarafından sizlere hizmete sunuldu.'' dedi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Mogan'ı da haliç gibi temizledik. Bunu Özhaseki kardeşimiz Çevre Bakanı iken yaptı. Elele vererek, inşallah hem Gölbaşı hem Ankara'yı beraber tırmandıracağız. 70 milyon liralık bir yatırımla Mogan'ı büyük oranda temizledik. Şimdi çok daha kaliteli yaşam alanı haline getiriyoruz. Kanal Ankara projesiyle şehrimize çok farklı bir eser kazandırıyoruz. Konya yolu boyunca inşaa ettiğimiz köprülü kavşaklar hayırlı olsun. Şehir parkımız, 53 ayrı mahalle parkı, aile yaşam merkezleri gibi toplam 209 proje belediyemiz tarafından sizlere hizmete sunuldu.

Gölbaşı'na yeni devlet hastanesi yapıyoruz

86 okul inşa ederek ilçemizin gelişimine uygun altyapı kurduk. 3512 yataklı yurtlar açtık, Gölbaşı'na gençlik merkezi kazandırmak için çalışmalara başladık. İlçemize inşallah önümüzdeki yıl hizmete açacağımız yıl yeni bir devlet hastanesi yapıyoruz. Ayrıca yeni bir ağız ve diş sağlığı merkezi de kazandıracağız. Ülkemizin en önemli savunma sanayii merkezlerinden biri olan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezini Gölbaşı'nda kurduk. Bakın bunu da CHP kıskanıyor. Uzay merkezinin ne işi var, uydunun ne işi var diyor. Bunlar böyle ittifak.

Umutlarını 31 Mart'a bağlayan teröristlerin hesabını bozacağız

Türkiye gibi çevresinden dünyanın tüm güçlerinin hesap yaptığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir. Ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamaktadır. Ülkemizin içinde ne kadar ezan, vatan, bayrak, milli irademiz ile sorunu olanlar varsa hepsi 31 Mart'a yüklenmiş durumdalar. Tüm bu hesapları bozacağız.

Bunların işi belediyecilik değil

Bunlar İstiklal Marşı'nın düşmanı değil mi? HDP'nin kongrelerinde İstiklal Marşı okunmuyor. Hatta bayrağımızı bile asmıyorlar. Eğer mesele belediyecilikse bu konuda kimse elimize su dokunamaz. Birileri niye terör örgütleriyle iş birlipi pahasına 31 Mart'a odaklanıyor, Çünkü bunların işi belediyecilik değil. 

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:20
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep’teki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
    1. Gaziantep’teki uyuşturucu..
    2. Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması
    3. Atıcılıkta heyecan Meksika ve..
    4. KMÜ’de 12 Mart Sergisi
    5. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sağlık..
    6. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas’ı..
    7. Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro
    8. Servis aracı Kadıköy'ü savaş alanına..
    9. Ağrı’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri..
    10. Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
    11. Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret
    12. PKK sevici Sırrı hapiste eridi
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de
    14. Brezilya'da silahlı saldırı
    15. Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC..
    16. İl Sağlık Müdürü Bilge ’nin Tıp..
    17. Gaziantep’te FETÖ’nün askeri öğrenci..
    18. Engelli kadına tecavüzle..
    19. Emniyette koordinasyon toplantısı
    20. İMEAK DTO, meclis toplantısında AK..
    21. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    22. Başkan Uysal: "5 yıl içinde yeni bir..
    23. Demirleri çürüyen caminin minaresi..
    24. "Otomotiv Yan Sanayi"nin en başarılısı..
    25. Mustafa Cengiz: Galatasaray var olma..
    26. Brezilya'da okula silahlı saldırı! 6..
    27. Türk profesör, Genç Küresel Liderler..
    28. Bakan Çavuşoğlu:Herkes sussa Türkiye..
    29. Cezayirli öğretmenler Buteflika'nın..
    30. Filistinli gençler, Ankara Batıkent..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta