Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze sakinlerine anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, ardından Darilaceze sakinlerini ziyaret etti.
Erdoğan radyo hediye etti
Erdoğan, ziyarette bulunduğu Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gören Darülaceze sakinleri mutluluklarını dile getirdi.