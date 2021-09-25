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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze sakinlerine anlamlı hediye
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze sakinlerine anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 20:27:00 - 2021-09-25 20:31:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, ardından Darilaceze sakinlerini ziyaret etti.

Erdoğan radyo hediye etti

Erdoğan, ziyarette bulunduğu Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gören Darülaceze sakinleri mutluluklarını dile getirdi.

 

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