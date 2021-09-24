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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a tepki: ABD'li liderlerle böyle bir durum yaşamadık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a tepki: ABD'li liderlerle böyle bir durum yaşamadık

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 13:53:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a tepki: ABD'li liderlerle böyle bir durum yaşamadık

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İki NATO ülkesi olarak daha farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunu da ifade etmek gerekir.

Şu ana kadar ABD'li liderlerle böyle bir durum yaşamadık.

Terör örgütleriyle ilgili mücadelede ABD, terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek veriyor.

Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda araç gereç desteği veriyor.

Bu tür yaklaşımlar olunca dünya ile paylaşmamız gerekir.

Ayrıntılar geliyor...

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