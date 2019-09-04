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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD Başkanı Trump’a Patriot şartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Patriot Füze Savunma Sistemleri’nin alımı konusunda konuştuğunu belirterek, "Rusya’dan hangi şartlarda aldıysak, senden de aynı şartlarda alırız.

04 Eylül 2019 Çarşamba 19:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD Başkanı Trump’a Patriot şartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Patriot Füze Savunma Sistemleri’nin alımı konusunda konuştuğunu belirterek, "Rusya’dan hangi şartlarda aldıysak, senden de aynı şartlarda alırız. Birleşmiş Milletler’de bir araya gelip tekrar görüşeceğiz" dedi.



Sivas’ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile telefonda Patriot Füze Savunma Sistemleri’nin alımı konusunda görüştüklerini söyledi. Erdoğan, konuşmasında gelişmiş ülkelerdeki nükleer silahlanmaya dikkat çekerek, Nisan ayında S-400 alımlarını tamamlayacaklarını, ABD’den ise Patriot füzesi alabileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birilerinin elinde nükleer başlıklı füzeler var. Bir tane iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın istiyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Şuanda gelişmiş ülkeler arasında neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok. Hepsinde var. Hatta şu anda Cumhurbaşkanı olmayan birisi ziyaretine gittiğimde bana dedi ki, ‘Bize böyle söylüyorlar. Benim elimde 7 bin 500 nükleer başlık var. Ancak ABD ve Rusya’nın elinde 12 bin 500, 15 bin nükleer başlıklı füze var. Ben ne yapacağım’ dedi. İşe bak, onlar nerede, neyin yarışını yapıyor. Bize de, ‘sakın ha sen yapma’ diyorlar. Yanı başımızda İsrail’de var mı? Var. Herkesi de onunla korkutuyor. Biz şuanda çalışmamızı yürütüyoruz. Bir S-400 olayı oldu kıyameti koparttılar. ‘Almayacaksınız’ neden almayacağız. Adı üstünde savunma sistemi. Taarruz değil. Yani bizim savunma sistemi almamızı bile istemiyorlar. Aldık. İnşallah Nisan’da tamamen bitiyor. Ben Trump’a söyledim. Bize Patriot ver, dedim. ‘Doğru mu söylüyorsun’ dedi. ‘Evet doğru söylüyorum’ dedim. ‘Ama şartlar aynı olacak’ dedim. Rusya’dan hangi şartlarda aldıysak, senden de aynı şartlarda alırız. Beş gün önceydi telefon görüşmemiz. Birleşmiş Milletlerde bir araya gelip tekrar görüşeceğiz. Çünkü alternatifiniz olmadığı an belinizi kırarlar. Bu işin hiç lami cimi yok.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 19:57
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