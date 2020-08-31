Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Filistin topraklarını işgal eden İsrail'de yayın yapan Times Of Israel isimli sözde gazete, Türkiye'de seçimle başa gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehdit içeren bir makale yayınladı.

Orta Doğu uzmanı olarak pazarlanan Manish Rai adlı biri şahıs tarafından yazılan sözde makalede, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı küstah ifadeler kullanıldı.

Yazıda, Erdoğan'ın Osmanlı Devletinin yıkılmasının ardından kaldırılan "halifeliği yeniden getirmeye" çalıştığı ve bunun için "bazı adımlar attığı" öne sürüldü.

Gazeteye bağlı bir blogda yayınlanan makalede, Türkiye'nin eli kanlı terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonların yanı sıra Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan Libya'daki meşru Serrac hükümetine verdiği desteğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hilafeti getirmek için attığı" adımlar olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak tehdit

Makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde "sonunun devrik Libya lideri Muammer Kaddafi, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali gibi olacağı" tehdidinde bulunuldu.

Türkiye'nin işgal altındaki Filistin'e verdiği destekten rahatsız olan İsrail merkezli basın kuruluşu, sık sık Türkiye karşıtılığı ile bilinen isimlerin yazılarını kullanıyor.