Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı
Denizli'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı.18 Mart 2019 Pazartesi 17:38
Denizli'ninBuldan ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen kişi tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'de yaşayan Süleyman U'nun (59) sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince delillerin toplamasının ardından gözaltına alınan zanlı, "devlet büyüklerine hakaret" suçundan tutuklandı.
YORUM YAZ