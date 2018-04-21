Cumhurbaşkanı Erdoğan’a grup başkanlığı yolu açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, genel başkanlık koltuğuna oturmasına rağmen, milletvekili sıfatı taşımadığı için AK Parti’nin Meclis Grup Başkanlığı görevini üstlenememesine yönelik engel kaldırılıyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti ve MHP’nin ortak mutabakatıyla hazırlanan, yürütme ve yürürlük hükümleri ile 10 maddeden oluşacak mini uyum paketi, 24 Haziran seçimlerini ilgilendiren zorunlu düzenlemeleri içeriyor. Mini uyum paketinin en sürpriz maddesinin ise milletvekili olmayan siyasi parti genel başkanlarının partisinin Meclis grubuna başkanlık edemeyeceğine yönelik değişiklik olacağı öğrenildi. Mevcut mevzuattaki bu hüküm nedeniyle Erdoğan, Genel Başkan olmasına rağmen, AK Parti Meclis grubunun başkanlığını Başbakan Binali Yıldırım yürütüyor.



JET DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün AK Parti’nin uyum komisyonu başkanları ile yapılan toplantıda, milletvekili olamayan genel başkanların Meclis’te grup başkanlığı yapamayacaklarına yönelik hükmün değiştirilmesi gündeme geldi. Kısa süre içinde Meclis’e sunulması beklenen paket ile Siyasi Partiler Kanunu’nun ‘Grup Başkanı’ başlıklı 26’ıncı maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu maddede, “Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır; değilse grup başkanı grup üyeleri arasından iç yönetmelikte gösterilen metotla seçilir” şeklindeki hükmün, partinin genel başkanının ‘milletvekili sıfatı taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, aynı zamanda meclis grup başkanı da olması’ şeklinde düzenleneceği belirtildi.



100 BİN İMZAYA 1 HAFTA SÜRE

Mini uyum paketinde, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin teknik bazı düzenlemeler de yer alacak. Bu kapsamda 100 bin imza ile aday olacaklar için tüm süreçleri YSK yürütecek. Edinilen bilgilere göre, YSK cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin takvimi açıkladıktan sonra, 100 bin imza ile aday olacaklara yönelik bir haftalık süre tanınacak. Sahte imza, evrak eksikliği gibi veya başka itirazlarla ilgili süreçlerle de dikkate alınarak YSK’nın bu süreyi 5 güne düşürebileceği, kalan 2 veya üç günü de itirazların inceleme süresi olarak belirleyeceği kaydedildi.