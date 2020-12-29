  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı için işareti vermişti! Cezalarla ilgili ilk duyuru Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı için işareti vermişti! Cezalarla ilgili ilk duyuru Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ev partilerine baskın yapılacak" açıklamasının ardından, uygulamaya dair ilk duyuru Bolu'dan geldi. Yılbaşında koronavirüs tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını vurgulayan Vali Ahmet Ümit "Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:02:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı için işareti vermişti! Cezalarla ilgili ilk duyuru Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten geldi

Bolu Valisi Ahmet Ümit yeni tip koronavirs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin Valilik'te basın toplantısı düzenledi. Yılbaşının Kovid-19 tedbirleriyle ilgili ciddi handikap olarak durduğunu söyleyen Ümit, "Bu bu tuzağa hiç kimsenin düşmemesi lazım. İçişleri Bakanımızın koordinesinde ülke ve ilimiz genelinde gerekli tedbirler alındı. İl merkezi ve ilçelerin tamamında 251 ekipten oluşan 1350 emniyet personeli, jandarma bölgemizde ise 332 ekipten oluşan 1008 personel iş başında olacak." dedi.

'Villa, dağ evi ve yaylalar takip edilecek'

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının tam anlamıyla uygulanacağını vurgulayan Vali Ümit, şöyle devam etti:

"İnsanlar ziyaretlerini ve sohbetlerini daha sağlıklı zamanlara saklasınlar. Yılbaşında özellikle toplu eğlencelerden uzak durmamız gerekiyor. Ziyaretlerden uzak olmamız gerek. En çok bulaşma noktalarından biri, ev ziyaretleri ve toplu alanlardır. Maske, mesafe ve hijyen şartlarından hiçbir şekilde taviz vermeden dikkatli olmamız gerek."

Vali Ahmet Ümit, villa, dağ ve yayla evi gibi alanları da takip edeceklerini vurgulayarak "Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak. Mutlaka yasal tedbirler orada alınır ve uygulanır. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama
Gündem

Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kandil'deki ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın annesi Sadiye D..
Füze çıkışı sonrası İsrail savaş gemileri o ülkeye girdi
Dünya

Füze çıkışı sonrası İsrail savaş gemileri o ülkeye girdi

İsrail'in Lübnan'a yönelik hamleleri her geçen gün daha ileri gidiyor. Dün İsrail savaş gemileri ülkenin güneyine giriş yaptı. Tel Aviv'in h..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay