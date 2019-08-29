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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları görülmüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Medya Oscarları Ödül Töreni'nde konuştu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları görülmüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Derneğimizin bağımlılıkla mücadele ve gençlerimize sporun sevdirilmesi alanında düzenlediği sosyal sorumluluk projelerini memnuniyetle takip ediyorum.

Derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum.

Basın-yayım sektörümüzde baş döndüren bir ilerleme olduğunu görüyoruz. 15 sene önce hayal bile edilemeyen birçok yenilik bugün hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi.

Teknolojiye bağlı olarak yeni iletişim araçları ortaya çıkıyor.

Yeni medya araçları fırsatların yanında çok ciddi tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Yalan haberlerin hakimiyeti doğrulara göre katbekat fazladır. İnternet dev bir malumat çöplüğü oluşturdu. Bilgiye erişim kolaylaşırken insanla hakikat arasındaki perde kalınlaşıyor.

Linç kültürü ve itibar suikastı çok büyük yaygınlık kazanıyor. İşin vahim tarafı çoğu zaman bu manipülasyonları kimlerin yaptığını bilemiyoruz. Provokatörler ve itibar suikastçıları internetin dehlizinde izlerini rahatça kaybettiriyor.

Dünyanın birçok ülkesi gibi Türkiye ve Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir. Son 6 yılda meydana gelen hadiseler bu acı gerçeği bize pek çok kez göstermiştir.

17-25 Aralık'ta FETÖ'cüler eliyle hükümete yönelik darbe teşebbüsünde bulundular.

Sosyal medya Gezi olaylarında provokasyon üssü olarak kullanıldı.

15 Temmuz gecesi yapılan haberleri bir utanç belgesi olarak halen hatırlıyoruz. Türk hükümeti aleyhine konuşacak insan bulamamaktan şikayet eden uluslararası basın kuruluşları bile oldu. Türk milletinin dünya demokrasi tarihine geçecek şanlı direnişi ısrarla görmezden gelindi.

Gerçeği bilmek, doğru bilgiye ulaşmak her insanın en tabii hakkı.

Hedef ve vizyonlar hayatın her alanında yeni bir inşa sürecini ifade ediyor.

Halk adına gözcülük yapan bir medya düzenini savunuyoruz.

Biz daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Türkiye ne basın özgürlüğünden ne de milli güvenliğinden taviz verebilir

Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor"

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 20:31
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni
  3. Medya Oscarları

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