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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını tribünden seyretti
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını tribünden seyretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, berabere biten Türkiye-Letonya maçını tribünden seyrederek destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 00:15:00 - 2021-03-31 00:18:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın Letonya ile oynadığı Dünya Kupası grup eleme maçını tribünden izledi.

Türkiye Letonya ile karşılaştı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında ise Norveç'i 3-0 yenen A Milli Takımımız, üçüncü maçında sahasında Letonya'yı konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 2. dakikada Kenan Karaman ve 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Çabuk karşılık veren Letonya, 35. dakikada Savalnieks'in golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. İlk yarı Milli Takım'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, 52. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1. Letonya, 58. dakikada Uldrikis ve 79. dakikada Ikaunieks'in golleriyle eşitliği yakaladı: 3-3. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

Milli Takım, bu sonuçla puanını 7'ye, Letonya ise 1'e çıkardı.

Erdoğan tribünden seyretti

Ay-yıldızlı ekibimizin ilk iki maçını televizyondan takip eden ve teknik heyet ile oyuncuları telefonla tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez millilerimiz desteklemek için stada geldi.

Tribünden maçı izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takım'ı alkışlayarak destek verdi.

 

 

 

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