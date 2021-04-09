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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl yönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan tüm polislerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 20:52:00 - 2021-04-09 20:53:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl yönümü münasebetiyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’a bir mesaj gönderdi.

Erdoğan'dan emniyet çalışanlarına mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’a gönderdiği mesajda, “Vatandaşlarımızın emniyet ve huzurunun, can ve mal güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkelerin kalkınması, ilerlemesi ve gelişmesinde en önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz istikrar, huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda Emniyet Teşkilatımız da terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında güvenlik ve huzurun korunmasında önemli görevler üstlenmekte, gece-gündüz büyük fedakârlık, cesaret ve kahramanlıkla çalışmaktadır.

Emniyet mensuplarımızın görevlerini ifa ederken en büyük gücü, halkımızın güveni ve vatan sevgisi ile yoğrulan yüksek vazife şuurudur. Korona virüs salgınına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede de Emniyet Teşkilatımız yine en ön safta yer almıştır. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan tüm polislerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Emniyet Teşkilatımızın tüm şehitlerini rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını tekrar tebrik ediyor, milletimiz için iftihar vesilesi olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

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