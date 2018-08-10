Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Telefon görüşmesinde Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele alan Erdoğan ve Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu seyir izlemesinden duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.