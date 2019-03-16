Cumhurbaşkanı Erdoğan Özil'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolcu Mesut Özil ve nişanlısıAmine Gülşe'yi kabul etti. Kabulde, Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyelerini verdi.16 Mart 2019 Cumartesi 07:50
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre görüştü.
Kabulde, Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.
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