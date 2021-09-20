  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den itiraf: Türkiye o bölgelerde yükselişe geçti

Fenerbahçe'ye deplasmanda büyük darbe

Fuhuş ağına sözde "Afrika güzeli"ni de düşürdüğü ortaya çıktı! Soruşturmayı yürüten polislerden 5'i tutuklandı

CHP'li Özgür Özel'i topa tuttu: PKK destekçisi, siyasi ikiyüzlülük istiyorsa Kılıçdaroğlu'na baksın!

Yapılan plana karşı açıkça uyardı: Bu amacı taşıyor

Asgari ücret çıkışından sonra akıllardaki soru: Yanında çalışan sekreterine ne kadar veriyorsun Ersan Şen?

PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Günlük koronavirüs verileri açıklandı! İşte son 24 saatin vaka ve vefat sayısı

Asker görevlendirildi! Kanarya Adaları'nda volkanik patlama

Son anket sonuçları açıklandı: Yüzde 82 destek var!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlarla mücadele ediyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlarla mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, İslam düşmanları ile mücadele edildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 02:50:00 - 2021-09-20 03:29:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlarla mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansta konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu salonda bu hakikatlere hep birlikte bir kez daha şahit oluyoruz. Mevla şu dayanışmamızı daim eylesin. İnsanlık son 2 yıldır koronavirüs salgını sebebiyle sancılı günler geçiyor. Eğitimden sağlığa, ticaretten istihdama kadar her alanda zorluklar yaşanıyor.

Bu musibetin de üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz. Aşıya erişim arttıkça inşallah bu hastalık zamanla etkisini yitirecektir. Kovid-19 salgını küresel sistemdeki eşitsizlikleri açık ve net şekilde ortaya koymuştur.

Aşı müjdesi

Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakım evlerinden hepimizin içini yakan görüntülerin yansıdığı vahim durumlarla karşılaştık. Hala ilk doz aşıya ulaşamayan yüz milyonlarca insan var. Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik.

Türkiye olarak elimizdeki imkanları insanlık için seferber ettik, kendi aşımız Turkovac'ı da tüm kardeşlerimizin, tüm insanlığın hizmetine sunacağız. İnsanlık olarak koronavirüsten daha sinsi bir virüs ile mücadele ediyoruz. İslam düşmanlığı virüsü hızlı bir şekilde yayılıyor.

Birçok ülkede inancından dilinden kılık kıyafetinden dolayı Müslümanlar ötekileştiriliyor. İslam düşmanlığının farklı toplumlarda kök saldığını görüyoruz. Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele ediyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay