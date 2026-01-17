Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Birlik Vakfımızın kimlerin özverisiyle, hangi badireleri atlatarak bugünlere geldiğini tekrar hatırladık. Yarım asrı aşkın süredir yol arkadaşı olmakla iftihar ettiğim İsmail Kahraman ağabeyimize şükranlarımı sunuyorum. Emekleri için, bilgisi, feraseti için bizlerle yol yürüdüğü, yoldaşlık ettiği için Allah kendisinden razı olsun.

Geride bıraktığımız 40 yılda Birlik Vakfı bünyesinde görev almış, gençlere ve millete hizmet etmiş kendisini Türkiye'nin selametine vakfetmiş kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında vakfımızın farklı birimlerinde vazife üstlenmiş ama aramızda olmayan tüm büyüklerimize ve kardeşlerimize rahmet diliyor, kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Şahsımın da kurucuları arasında yer aldığı Birlik Vakfı 40 yıldır mühim bir misyonu yerine getiriyor. 50 ilimizde 55 şubesiyle barınmadan burs hizmetlerine geniş bir yelpazede gençlerimizin elinden tutuyor, yarınlara hazırlıyor, rehberlik ediyor. Farklı ihtisas alanlarında 20'yi aşkın komisyonuyla ilim, kültür ve irfan hazinemizi maziden atiye ulaştırıyor.

Vakfımızın niyeti hayır olduğu için emeği de gayreti de hayırlı neticelerle taçlanıyor. Bu ocaktan yetişen kardeşlerimiz siyasetten iş hayatına Türkiye'ye alınlarının akıyla hizmet ediyor. 29 Mayıs 1985'ten beri tekerleğin tümsekte kalmasını bekleyenlere rağmen bu hizmetleri yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

Bu çatı altında ter döken, geceyi gündüze katan, ailesinden fedakârlık yapan her bir kardeşime şükranlarımı ifade ediyorum.

