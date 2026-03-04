ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada

Sosyal medyaya düşen ve büyük yankı uyandıran görüntülerde, ABD’nin Bahreyn’deki askeri varlığına ağır bir darbe indirildiği iddia ediliyor. Bölgeden yükselen alevler ve peş peşe gelen patlama sesleri çevreyi savaş alanına çevirirken, o anları kayda alan Amerikan askerlerinin yaşadığı büyük korku dikkatlerden kaçmadı. Kayıtlarda askerlerin "OMG" (Aman Tanrım) nidalarıyla, çaresizlik içinde sağa sola kaçıştığı anlar anbean kaydedildi.

Bölgedeki Gerilim Tırmanıyor

İran’ın Bahreyn’deki ABD filosunu hedef aldığı iddia edilen bu operasyon, bölgedeki dengeleri altüst edecek nitelikte. ABD’nin bölgedeki askeri üslerinin ve donanma gücünün ne kadar savunmasız kaldığını gözler önüne seren bu görüntüler, Washington yönetiminde soğuk duş etkisi yarattı. Patlamaların şiddetiyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, donanmaya ait gemilerin ve tesislerin ağır hasar aldığı belirtiliyor.

"Yenilmez" Denilen Donanmanın Çaresizliği

Yıllardır "yenilmez" imajı çizmeye çalışan ABD Donanması'nın, beklemediği bir anda aldığı bu darbe karşısında düştüğü durum, askeri uzmanlar tarafından "büyük bir güvenlik zafiyeti" olarak yorumlandı. Kendi çektikleri görüntülerde profesyonellikten uzak, sadece can havliyle kaçmaya çalışan askerlerin hali, ABD’nin bölgedeki hakimiyetinin sarsıldığı şeklinde değerlendiriliyor.