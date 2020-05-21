Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.