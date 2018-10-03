Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstismarcıya, stokçuya geçit vermeyeceğiz

Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Konuşmasının başında yeni hükümet sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Yeni sistemde yürütme ile yasamanın net bir şekilde birbirinden ayrılmasıyla sizler asli görevlerinize çok daha fazla zaman ayırma imkanı bulacaksınız. Bütçe görüşmeleri başlamadan önce ele almamız gereken işler bulunmakta. 100 günlük icraat programına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu kapsamda 414 kanun maddesinin değişmesi gerekiyor. Yeni yönetim sistemiyle kanunlarda yapılması gereken güncellemeler bulunuyor. Bu kapsamda da 275 güncelleme bulunuyor. Bunlar aciliyet arz ediyor” ifadelerini kullandı.

“Yeniden ülkemizi büyümeye kavuşturmaya kararlıyız”

Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Erdoğan, “Yeni yönetim sistemine göre hazırladığımız ilk bütçeyi 2 hafta sonra Meclis’e gönderiyoruz. Bu ilk bütçeyi 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya başlayacağız. Yeni bütçeyle ekonomimizi faiz-kur-enflasyon şer üçgeninden kurtararak yeniden ülkemizi büyümeye kavuşturmaya kararlıyız. Bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Sabırlı olacaksınız, ancak stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle adımımızı atar gereğini yaparız. Faiz-kur-enflasyon saldırısına en iyi cevabı işlerimize dört elle sarılarak verebiliriz. Hamdolsun ihracatta büyük bir rekor kırıldı. Yürütme ve yasama organları olarak ortaya koyacağımız kararlılıkla bunların üstesinden geleceğiz” dedi.

“Kimse bize aday teklifi ile gelmesin”

Başkan Erdoğan şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden başarıyla çıktık. Mahalli idareler seçimlerinde de daha iyisini elde etmemiz gerekiyor. AK Parti mahalli idarelerdeki başarılı olan kadrolar tarafından kurulmuştur. Hazırlıklarımızı istişare ile yapıyoruz. Bu yıl 27’ncisi yapacağımıza göre artık geleneksel diyeceğimiz istişare toplantımızı 5 yıl aradan sonra tekrar Kızılcahamam’da gerçekleştiriyoruz. Kızılcahamam Kampımızda bu konuları konuşacağız. 24 Haziran seçimlerinden çıkardığımız dersler sonucunda kendimize en sağlıklı yol haritasını belirleyeceğiz. Genel Merkezimizde mahalli idareler seçim hazırlıklarına başladık. Bu konuları ele alıyor ve ileriye dönük hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Kimse ‘bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur’ diye bize aday teklifiyle gelmesin. Halkına tepeden bakan, gurur ve kibir abidesi adamları bize getirmeyin. Yerel seçimlerde aday belirlerken ehliyet ve liyakat en büyük kriterimiz olacak.”

“Yerel seçimlerde tüm seçim çevrelerinde adaylarımızı çıkaracağız. Aday tespiti ve kampanya hazırlıklarını erkenden tamamlamayı planlıyorum” diyen Erdoğan, adaylıkta önemli olacak kriterleri ise şöyle sıraladı: “Başarıları ve hizmetleri ile milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz. Bunun yanında FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleriyle çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti’nin kapıları herkese açık.”

Rusya ve Türkiye her türlü önlemi alıyor

Konuşmasında dış politikaya da önemli yer ayıran Başkan Erdoğan, “Büyük devlet olmak demek içeride ve dışarıda pek çok meseleyi aynı anda başarıyla yönetmek demektir. Türkiye içeride disiplin, değişim üzerine kurulu ekonomik programını uygularken, dışarıda da adımlar atmaya devam ediyor. Cenevre süreci derde derman olmadı, o yüzden Astana sürecini başlattık. Bu çalışmayla bir süreç oluştu. Soçi-Ankara-Tahran süreci devam etti. Ardından bir Soçi zirvesi de yaptık. İdlib’de kötü giden süreçte Soçi’de hamdolsun orada bir muhtırayla ateşkes süreci devam ediyor. İdlib çevresinde 12 gözlem noktası bize ait. 10 noktası da Rusya Federasyonu’nda, 6 gözlem noktası da İran’a ait. Bu muhtıra ile buraları güçlendiriyoruz. Buralarda sıkıntı yaşanmasın. Rejimin İdlib’i tehdidi konusunda Rusya, içeride de Türkiye olarak biz her türlü tedbiri alıyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları söyledi: “Bölgede masada olduğunuz sürece sözünüz var. Artık bütün savaşlarda alanda varsanız, masada varsanız sözünüz geçer. Onun için baştan itibaren dünya 5’ten büyüktür dedik. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Alana sürdüğümüz bir tezimizdir. Bunu da kabul ettireceğiz. ABD ‘small grup’ adı altında bir yapılanma yapıyor biz de ‘smaller grup’ yapacağız. Bu toplantıyla hedefimiz yine bu bölgede masaya oturup ne yapacağımızın kararını verelim istiyoruz. Güvenli bölge oluşturma kararımız sayesinde hem büyük bir katliamın, hem de göç dalgasının önüne geçtik. Kimle görüştüysem, 14 liderle dar kapsamlı görüşmeler yaptım; hepsi teşekkür, teşekkür, teşekkür. 3,5 milyonu biz burada bakıyoruz. Bu 3,5 milyon dünyaya dağılsaydı halleri ne olacaktı hepsi biliyor. İdlib’deki imtihandan da yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan şüphe duymuyorum.”

Vatandaşa fiyat uyarısı

Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda, vatandaşlardan, stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olmalarını isteyerek, “Buradan milletime sesleniyorum. Sevgili milletim, marketlerde, şurada, burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık, görülmedik şekilde eğer ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Belediye başkanlarına da sesleniyorum, lütfen zabıtalarınızı da bu konuda hassasiyet içinde olmaya teşvik edin ve nerede bu tür fiyatlarda ciddi manalarda oynamalar varsa, hatta hatta stoklar varsa, bunların stoklarını basmak ve onlara da gereğini yapmak bizim de devlet olarak, milletimizin buradaki haklarını koruma bakımından görevimizdir.”