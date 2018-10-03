Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyat farkı varsa zabıtaya bildirin

Partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz fırsatçıları ve stokçuların peşinizde olduklarını belirterek şöyle konuştu: Ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan, tamamen Türkiye’yi siyasi gayelerle köşeye sıkıştırma amacı taşıyan bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İş dünyamızdan, sanayicilerimizden, üreticilerimizden, esnafımızdan, çalışanlarımızdan ricamız, sabırlı olacaksınız. Ama bir gerçeği daha açık ve net söylüyorum, stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular tarafımızdan belirlenirse, kimse kusura bakmasın, biz de devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle gelir, adımımızı atar, gereğini yaparız.



Milletime sesleniyorum; Marketlerde, şurada, burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık, görülmedik şekilde eğer ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Belediye başkanlarına da sesleniyorum, lütfen zabıtalarınızı da bu konuda hassasiyet içinde olmaya teşvik edin ve nerede bu tür fiyatlarda ciddi manalarda oynamalar varsa, hatta hatta stoklar varsa, bunların stoklarını basmak ve onlara da gereğini yapmak bizim de devlet olarak, milletimizin buradaki haklarını koruma bakımından görevimizdir. Konuşmasında 5 yılın ardından Kızılcahamam’da kampa gireceklerini kaydeden Erdoğan “24 Haziran seçimlerinden çıkardığımız dersler sonucunda kendimize en sağlıklı yol haritasını belirleyeceğiz. Kimse, ‘Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur’ diye bize aday teklifiyle gelmesin. Ondan sonra ters yüz edilirse de kusura bakmasınlar. Burada ehliyet ve liyakat esastır. Öyle halkına tepeden bakacak adamları bize getirmeyin. Gurur, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması şartıyla AK Parti’nin kapıları herkese açık” diye konuştu.



İTTİFAKA ZARAR VERİLMESİN



Daha sonra AK Parti ilçe başkanlarıyla bir araya gelen Erdoğan’ın, ”Yerelde özellikle MHP’ye karşı bir şey söylenecekse siz söylemeyin, gerekeni ben yaparım. İttifaka zarar verecek sözler söylemeyin” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun zihin ve kalbinde cari açık var



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine cevap verirken, “Bir kişi bu kadar sık 'onur' ve 'haysiyet' kelimesini kullanıyorsa, kendi zihninde ve kalbinde çok ciddi bir cari açık vardır. Bu cari açığı kapatması lazım" dedi. Yerel seçimde ittifak ile ilgili takvimin kendi tabii seyri içinde devam etiğini belirten Çelik, MHP'nin af teklifi konusunda da “Partideki değerlendirme tamamlanmadı” dedi. Çelik, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye'ye yapılan Avrupa Birliği (AB) fonlarında 70 milyon avro tutarında kesinti yapmasına da tepki gösterdi: Tamamen ideolojik bir yaklaşımdır. Maalesef AP'yi bu ideolojik fanatizm giderek kıskaç altına almaktadır.