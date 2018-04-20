Cumhurbaşkanı Erdoğan Fidan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.20 Nisan 2018 Cuma 21:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katıldıktan sonra Mabeyn Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın konvoyunun girişinin ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bulunduğu araç konvoyu Mabeyn Köşkü'ne giriş yaptı. Erdoğan ve Hakan Fidan saat 18.00 itibariyle bir araya geldi.
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