Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ezanına saygısızlık yapılanlar 31 Mart'ı bekliyor!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Yüreği Sivas’ın aşkı hasretiyle yanan tüm Sivaslı kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Bu akşam bizleri İstanbul’da yaşayan Sivaslı kardeşlerimle bir araya getiren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz.

Bugün açılışını yaptığımız Gebze halkalı hattı ile İstanbullulara net 1 saat 15 dakika kazandırıyoruz. Bu önemli projenin İstanbullu kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Son bir ayda İstanbul’da 10 ilçemizi gezmiş olduk.

Bize oy versin vermesin her bir insanımızı ziyaret ettik ediyoruz. Dün Şırnak ve Hakkari’deydik. Oralarda da muhteşem katılımlarla mitinglerimizi yaptık. İl ve ilçe ziyaretlerimizi tempomuzu artırarak sürdüreceğiz. 31 Mart seçimlerinin önemini halkımız artık idrak ediyor.

Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız.

Bir belediye başkanı “oy yoksa yol yok” der mi? CHP’liyse der. Kameralar önünde inancıyla dalga geçilenler 31 Mart’ın gelmesini bekliyor. Ezanına saygısızlık yapılanlar 31 Mart’ı bekliyor. 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir. Siyaset dizaynı yapanlarla hesaplaşma seçimidir.

"31 Mart bir beka meselesidir"

Bir belediye başkanı “oy yoksa yol yok” der mi? CHP’liyse der. Kameralar önünde inancıyla dalga geçilenler 31 Mart’ın gelmesini bekliyor. Ezanına saygısızlık yapılanlar 31 Mart’ı bekliyor. 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir. Siyaset dizaynı yapanlarla hesaplaşma seçimidir.

31 Mart’ta sandıkta sadece belediye başkanlarını meclis üyelerini muhtarları belirlemekle kalmayacağız. CHP’nin İYİ Parti’nin listelerinde bölücü örgütün sızdırdığı elemanları var. Bunun belki de farkında olamayacaklar.

Onlar bayraklarımızı yakıyor, biz cumhur ittifakı olarak tankların önünde bayraklarımızla duruyoruz farkımız bu. Onun için 31 Mart bir beka meselesidir.

"19 gün çok koşturmamız lazım"

Biz bunlara vatanımızı böldürtmeyiz. Bunu hesabını sandıkta soracağız. Fatih’in emaneti bu mübarek şehir duvarlarına “zulüm 1453’te başladı” yazanlara sandıkta çok iyi bir ders vereceğiz.

Bay Kemal İstiklal Marşı’nı bilmiyor ki. Bu HDP kongrelerinde bile istiklal Marşı okumuyor. Bayrak astırmıyor. Bay Kemal bunlarla beraber. Benim yiğidom bunlara oy verir mi? 31 Mart bunu hesabını sorma tarihidir. 19 günümüz var. 19 gün çok koşturmamız lazım.

"Bunlar ipin ucunu kaçırdı"

Sandıklara 27 Mayıs darbesiyle darağacına gönderilen demokrasi kahramanları için gideceğiz. Sandıklara merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Turgut Özal, Alpaslan Türkeş gibi devlet adamları için gideceğiz. Sandıklara aynı zamanda 15 Temmuz şehitleri için koşacağız.

Sevgi ispat ister delil ister. Seven sevgisini icraatlarıyla belli eder. Ülkesini ve şehrini seven de oraya hizmet götürür. Biz İstanbul’a aşığız diyoruz Sivas’ı seviyoruz diyoruz Türkiye’ye sevdalıyız diyoruz. Bu sevgimizi icraatlarımızla göstermeye çalışıyoruz.

Bir Temel var bir Temel daha var. Bunlardan bir tanesi Sivas’a yüksek hızlı tren istemiyor. Bir de Temelli var: Sezai Temelli. O da “Mardin’e hızlı tren gelecekmiş. Sizin yüksek hızlı trene ihtiyacınız var mı?” diyor.

Birisi Temel birisi Temelli. Bakın birbirlerini nasıl bulmuşlar. Bunlar ipin ucunu kaçırdılar ne yaptıklarının farkında değiller.

Ayrıntılar geliyor...